VIDEO Rashford majstorijama donio pobjedu Barci, Eintracht gubio pa pregazio Galatasaray

Nogometaši Barcelone jedina su gostujuća momčad koja je u četvrtak, posljednjeg dana odigravanja utakmica prvog kola Lige prvaka, ostvarila pobjedu, a za slavlje 2-1 protiv Newcastle Uniteda na St. James' Parku najzaslužniji je bio dvostruki strijelac Marcus Rashford.

Engleski napadač je unutar deset minuta postigao dva sjajna gola, za vodstvo u 58. minuti te za udvostručenje prednosti u 67. minuti.

Domaći su smanjili u 90. minuti preko Anthonyja Gordona, ali do izjednačenja nisu uspjeli doći.

Najuvjerljiviju pobjedu u četvrtak je ostvario Eintracht koji je u Frankfurtu svladao Galatasaray s 5-1. Turci su poveli u 8. minuti golom Yunusa Akguna. No, do poluvremena je Eintracht već vodio 3-1. Davinson Sanchez (37) je pokrenuo Nijemce autogolom, a Eintracht je dva gola postigao u sučevom dodatku prvog dijela utakmice. Strijelci su bili Uzun (45+2) i Burkardt (45+5). U 66. minuti je Burkardt postigao i drugi gol, a konačnih 5-1 postavio je Knauff.

Sporting je u Lisabonu svladao Kairat Almaty s 4-1, s time da je u 21. minuti Hjulmand propustio realizirati kazneni udarac. Trincao je u 44. minuti postigao prvi od dva pogotka, a do drugog je došao u 65. minuti. U sljedeće tri minute Portugalci su postigli još dva gola, Alisson Santos u 67. i Geovany Quenda u 68. Edmilson Santos je u 86. minuti postigao jedini pogodak za goste iz Almatyja.

