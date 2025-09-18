Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRVO KOLO LP

VIDEO Rashford majstorijama donio pobjedu Barci, Eintracht gubio pa pregazio Galatasaray

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Rashford majstorijama donio pobjedu Barci, Eintracht gubio pa pregazio Galatasaray
Foto: Scott Heppell

Barcelona je pobijedila Newcastle 2-1, a oba gola je za Katalonce zabio Marcus Rashford. Prvo glavom, a onda i prekrasnim udarcem iz vana. Eintracht je pobijedio Galatasaray 5-1, a Sporting je dobio Kairat 4-1

Nogometaši Barcelone jedina su gostujuća momčad koja je u četvrtak, posljednjeg dana odigravanja utakmica prvog kola Lige prvaka, ostvarila pobjedu, a za slavlje 2-1 protiv Newcastle Uniteda na St. James' Parku najzaslužniji je bio dvostruki strijelac Marcus Rashford.

Engleski napadač je unutar deset minuta postigao dva sjajna gola, za vodstvo u 58. minuti te za udvostručenje prednosti u 67. minuti.

UEFA Champions League - Newcastle United v FC Barcelona
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Domaći su smanjili u 90. minuti preko Anthonyja Gordona, ali do izjednačenja nisu uspjeli doći.

Golove pogledajte OVDJE 

Najuvjerljiviju pobjedu u četvrtak je ostvario Eintracht koji je u Frankfurtu svladao Galatasaray s 5-1. Turci su poveli u 8. minuti golom Yunusa Akguna. No, do poluvremena je Eintracht već vodio 3-1. Davinson Sanchez (37) je pokrenuo Nijemce autogolom, a Eintracht je dva gola postigao u sučevom dodatku prvog dijela utakmice. Strijelci su bili Uzun (45+2) i Burkardt (45+5). U 66. minuti je Burkardt postigao i drugi gol, a konačnih 5-1 postavio je Knauff.

UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt v Galatasaray
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Golove pogledajte OVDJE 

Sporting je u Lisabonu svladao Kairat Almaty s 4-1, s time da je u 21. minuti Hjulmand propustio realizirati kazneni udarac. Trincao je u 44. minuti postigao prvi od dva pogotka, a do drugog je došao u 65. minuti. U sljedeće tri minute Portugalci su postigli još dva gola, Alisson Santos u 67. i Geovany Quenda u 68. Edmilson Santos je u 86. minuti postigao jedini pogodak za goste iz Almatyja.

Golove pogledajte OVDJE 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025