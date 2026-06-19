VIDEO Raspad BiH za povijest. Ovo se nikad prije nije dogodilo

U četvrtak navečer nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a Švicarska je s 4-1 bila bolja u Los Angelesu. Ono što utakmicu čini jedinstvenom jest činjenica kako su svi golovi pali nakon 74. minute, što je prvi takav slučaj u povijesti Mundijala.

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Dvostruki strijelac u pobjedi momčadi Murata Yakina bio je Johan Manzambi, mrežu su zatresli još Ruben Vargas i Granit Xhaxa s bijele točke u sudačkoj nadoknadi, dok je utješni gol za "zmajeve" zabio je Ermin Mahmić u 93. minuti.

SP 2026: Švicarska - Bosna i Hercegovina - FIFA World Cup 2026 | Foto: Sipa USA/PIXSELL SP 2026.

Švicarska je tako postala prva reprezentacija u povijesti SP-a s četiri gola u jednoj utakmici nakon 74. minute, a prvi je put na istoj utakmici palo i svih pet golova u tom razdoblju. Sažetke cijele utakmice pogledajte OVJDE.