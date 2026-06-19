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VIDEO Raspad BiH za povijest. Ovo se nikad prije nije dogodilo

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Raspad BiH za povijest. Ovo se nikad prije nije dogodilo
SP 2026: Švicarska - Bosna i Hercegovina - FIFA World Cup 2026 | Foto: Sipa USA/PIXSELL SP 2026.

Švicarska je srušila BiH 4-1 u Los Angelesu u ludoj završnici: Svih pet golova palo je nakon 74. minute, a povijesni duel obilježio je Manzambi s dva gola

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U četvrtak navečer nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a Švicarska je s 4-1 bila bolja u Los Angelesu. Ono što utakmicu čini jedinstvenom jest činjenica kako su svi golovi pali nakon 74. minute, što je prvi takav slučaj u povijesti Mundijala.

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Dvostruki strijelac u pobjedi momčadi Murata Yakina bio je Johan Manzambi, mrežu su zatresli još Ruben Vargas i Granit Xhaxa s bijele točke u sudačkoj nadoknadi, dok je utješni gol za "zmajeve" zabio je Ermin Mahmić u 93. minuti. 

SP 2026: Švicarska - Bosna i Hercegovina - FIFA World Cup 2026
SP 2026: Švicarska - Bosna i Hercegovina - FIFA World Cup 2026 | Foto: Sipa USA/PIXSELL SP 2026.

Švicarska je tako postala prva reprezentacija u povijesti SP-a s četiri gola u jednoj utakmici nakon 74. minute, a prvi je put na istoj utakmici palo i svih pet golova u tom razdoblju. Sažetke cijele utakmice pogledajte OVJDE.

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Švicarska - BiH 1-4: Manzambi heroj, 'zmajevi' teško poraženi
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Švicarska - BiH 1-4: Manzambi heroj, 'zmajevi' teško poraženi

Švicarska je u Los Angelesu uvjerljivo svladala Bosnu i Hercegovinu 4-1 i preuzela vrh skupine B s četiri boda. Heroj večeri bio je Johan Manzambi koji je s klupe zabio dva gola, a konačnih 4-1 postavio je kapetan Granit Xhaka iz penala u nadoknadi

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