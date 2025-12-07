VIDEO Raspad Reala protiv Celte u Madridu! 'Kraljevi' su zaradili dva isključenja i doživjeli potop

Real Madrid proživio je pravu noćnu moru na svom Santiago Bernabéuu. Celta Vigo je pobijedila 2-0, a "kraljevski klub" se potpuno raspao i ostao s čak dva igrača manje na terenu, te je pretrpio prvi domaći poraza od Celte u 19 godina.

Foto: Ana Beltran

Swedberg je doveo Celtu u vodstvo u 53. minuti, ali je sve je za Madriđane krenulo nizbrdo u drugom poluvremenu. Nakon što su gosti poveli, nervoza se uvukla u redove Reala, a sve je kulminiralo isključenjima. Garcia je u 64. zaradio drugi žuti, a stvari su se dodatno zakomplicirale kada je Alvaro Carreras zaradio crveni zbog prigovora i ostavio svoju momčad na cjedilu. S devetoricom u polju, povratak je postao gotovo nemoguća misija.

Iako s igračima manje, Real je bacao sve karte u napad. Mbappe koji je u sjajnoj formi, već je vidio loptu u mreži kada je sjajno lobao golmana Ionuta Radua, ali lopta je odsjela na gornjem dijelu mreže. Nedugo zatim, Gonzalo Garcia našao se u stopostotnoj prilici, no njegov udarac glavom s nekoliko metara otišao je pored stative. Za glavu se hvatao i Rodrygo čiji je pokušaj završio bliže korner zastavici nego golu.

Golove pogledajte OVDJE.

Dok je Real svim silama tražio izjednačenje, Celta je dočekala svoju priliku iz kontranapada. Iago Aspas je sjajno proigrao Williota Swedberga koji je u 93. minuti zaobišao Thibauta Courtoisa i mirno poslao loptu u praznu mrežu za velikih 2-0. Bio je to konačni udarac od kojeg se momčad Xabija Alonsa, koji je pod sve većim pritiskom, nije mogla oporaviti.