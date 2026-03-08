VIDEO Razočaranje na Poljudu. Navijači Hajduka požurili doma puno prije posljednjeg zvižduka

Vječni derbi između Hajduka i Dinama pripao je zagrebačkom klubu, koji je slavio s uvjerljivih 3-1 i time pobjegao na deset bodova prednosti u odnosu na velikog rivala. Više od 31.000 gledatelja okupilo se na Poljudu, ali nisu svi dočekali posljednji zvižduk suca Matea Ercega.

Naime, navijači Hajduka u valovima su odlazili sa stadiona u posljednjih desetak minuta utakmice, što su zabilježile i televizijske kamere. Utakmica je bila prekinuta zbog bakljade Bad Blue Boysa u 81. minuti, a to je, uz nepovoljni rezultat na semaforu, motiviralo brojne domaće navijače na raniji odlazak s utakmice.

Inače, Miha Zajc doveo je ''modre'' u vodstvo već u sedmoj minuti, a Gabriel Vidović povisio je vodstvo na 2-0 samo četiri minute kasnije. Rokas Pukštas vratio je Hajduk u život golom u 29. minuti, pa je nekoliko minuta kasnije skoro zabio za izjednačenje. Međutim, Monsef Bakrar je u kontranapadu u 38. minuti postavio konačni rezultat od 3-1.