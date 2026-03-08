Obavijesti

Sport

Komentari 11
TEŽAK PORAZ 'BIJELIH'

VIDEO Razočaranje na Poljudu. Navijači Hajduka požurili doma puno prije posljednjeg zvižduka

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Razočaranje na Poljudu. Navijači Hajduka požurili doma puno prije posljednjeg zvižduka
Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Utakmica je bila prekinuta zbog bakljade Bad Blue Boysa u 81. minuti, a to je, uz nepovoljni rezultat na semaforu, motiviralo neke domaće navijače na raniji odlazak s utakmice

Admiral

Vječni derbi između Hajduka i Dinama pripao je zagrebačkom klubu, koji je slavio s uvjerljivih 3-1 i time pobjegao na deset bodova prednosti u odnosu na velikog rivala. Više od 31.000 gledatelja okupilo se na Poljudu, ali nisu svi dočekali posljednji zvižduk suca Matea Ercega.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama
41
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Naime, navijači Hajduka u valovima su odlazili sa stadiona u posljednjih desetak minuta utakmice, što su zabilježile i televizijske kamere. Utakmica je bila prekinuta zbog bakljade Bad Blue Boysa u 81. minuti, a to je, uz nepovoljni rezultat na semaforu, motiviralo brojne domaće navijače na raniji odlazak s utakmice.

Inače, Miha Zajc doveo je ''modre'' u vodstvo već u sedmoj minuti, a Gabriel Vidović povisio je vodstvo na 2-0 samo četiri minute kasnije. Rokas Pukštas vratio je Hajduk u život golom u 29. minuti, pa je nekoliko minuta kasnije skoro zabio za izjednačenje. Međutim, Monsef Bakrar je u kontranapadu u 38. minuti postavio konačni rezultat od 3-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!
DERBI NA POLJUDU

Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026