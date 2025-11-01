Obavijesti

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Real deklasirao Valenciju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Real deklasirao Valenciju
Foto: JUAN BARBOSA

REAL - VALENCIA 4-0 Mbappé je zabio dva gola, 'kraljevi' pobjegli Barci na vrhu! Ćaleta-Car i Sučić bez minuta protiv Bilbaa

Nogometaši Real Madrida pobijedili su na Bernabeuu Valenciju 4-0 u 11. kolu La Lige i povećali svoju prednost na vrhu ljestvice.

Real je samouvjereno stigao do svoje desete pobjede i tridesetog boda. Kylian Mbappe je u prvom poluvremenu zabio dva puta - jednom iz penala, a po jednom su strijelci bili Jude Bellingham i Alvaro Carreras. Vinicius Junior, koji je utakmicu započeo u prvoj postavi, promašio je penal u prvom poluvremenu.

LaLiga - Real Madrid v Valencia
Foto: JUAN BARBOSA

VIDEO: REAL - VALENCIA 4-0

Real ima sedam bodova više od drugoplasiranoga Villareala. 

Nogometaši Real Sociedada pobijedili su ranije kod kuće u San Sebastianu u baskijskom derbiju Athletic Bilbao 3-2. Strijelci za Sociedad bili su Brais Mendes u 38., Gonzalo Guedes u 47. i Jon Gorocategui u drugoj minuti sudačke nadoknade. Golove za Bilbao postigli su Gorka Gurudeta u 42. i Robert Navarro u 79. minuti.

Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić su bili na klupi Reala. 

Sociedad je na 13. mjestu s 12 bodova, a Bilbao na 10. poziciji s dva boda više.

