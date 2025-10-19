VIDEO Real jedva s dva igrača više, Mbappé za skok na vrh!

U devetom kolu španjolske La Lige nogometaši Real Madrida su u gostima svladali Getafe 1-0 čime su se vratili na vrh ljestvice.

Real ponovno ima dva boda više od Barcelone, a u idućem kolu, 26. listopada, slijedi najveći španjolski derbi na Santiago Bernabeu.

VIDEO: GETAFE - REAL 0-1

Mučio se Real kroz prvo poluvrijeme na gostovanju kod Getafea. Teško je probijao domaćina i možda najbolja šansa u prvih 45 minuta bio je slobodni udarac Alabe u nadoknadi, s 20 metara, kada je nekako loptu odbio domaći vratar Soria.

U 56. minuti za Real je u igru ušao Vinicius Junior čime su se dodatno pojačali napadi Reala, ali je pojava Brazilca na travnjaku donijela daleko veći broj svađa i naelektrizirane atmosfere.

U 72. minuti je Mbappé iz slobodnog udarca sa 17 metara pucao pored vratnice, dok je u 77. domaćin ostao s igračem manje nakon što je Nyom opasno i bespotrebno vrlo ružno startao na Viniciusu. Igrača više Real je naplatio u prvom idućem napadu, u 80. je Mbappé bio strijelac za 1-0.

Vinicius Jr. je nastavio izluđivati domaće igrače i navijače pa je u 84. minuti Alex Sancris na njemu napravio prekršaj za drugi žuti karton čime je Getafe ostao s devetoricom i nedjeljna je priča time završena.

Unatoč svemu imao je domaćin šansu u 95. minuti šansu za 1-1, ali Real je ipak preživio.