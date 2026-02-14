Obavijesti

BEZ MBAPPEA

VIDEO Real Madrid na pogon Viniciusa nadigrao Sociedad! Hrvati nisu nastupili za goste

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Luka Sučić za goste nije nastupio zbog ozljede, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na klupi za pričuve. Real Madrid je preuzeo vrh ljestvice sa 60 bodova, dva više od Barcelone koja igra protiv Girone u ponedjeljak

Real Madrid pobijedio je Real Sociedad 4-1 u 24. kolu La Lige i preuzeo vrh ljestvice! Bila je to utakmica s čak tri penala. 

Prvi gol zabio je domaćin već u petoj minuti. Alexander Arnold poslao je sjajnu loptu u šesnaesterac, a tamo se snašao Gonzalo Garcia i zabio za 1-0. Ipak, gosti su izjednačili u 21. kada je Oyarzabal bio precizan s bijele točke. 

Samo četiri minute kasnije, penal i na drugoj strani. Viniciusa je nagazio Aramburu, a sudac je pokazao na bijelu točku. Brazilac je sam uzeo loptu i pogodio za 2-1. Šest minuta kasnije u strijelce se upisao i Valverde i to lijepim golom izvan kaznenog prostora, a konačan rezultat postavio je Vinicius iz drugog penala u 48. minuti. Golove pogledajte OVDJE

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Mbappe na klupi

Do kraja utakmice su obje momčadi mogle zabiti po još koji gol, ali ostalo je 4-1. Cijelu je utakmicu s klupe za pričuve ispratio Kylian Mbappe koji je tijekom tjedna imao problema s ozljedom koljena. Trener Alvaro Arbeloa odlučio ga je poštedjeti i sačuvati za ogled protiv Benfice u Ligi prvaka u utorak.

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Luka Sučić za goste nije nastupio zbog ozljede, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na klupi za pričuve. 

Real Madrid je preuzeo vrh ljestvice sa 60 bodova, dva više od Barcelone koja igra protiv Girone u ponedjeljak, dok je Sociedad osmi sa 31 bodom. 

