MBAPPE PRESUDIO
VIDEO Real Madrid slavio u derbiju i preuzeo vrh La Lige!
Real Madrid pobijedio je Villarreal 2-0 u gostima u 21. kolu La Lige. Bio je to derbi trećeplasirane i drugoplasirane momčadi prvenstva, a oba je gola za "kraljeve" zabio Kylian Mbappé.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prvo je u 47. minuti doveo goste u prednost nakon gužve u kaznenom prostoru domaćina, a onda je u 94. minuti golom s bijele točke potvrdio pobjedu gostiju. Kazneni udarac sam je izborio, nije ga mogao drugačije nego prekršajem zaustaviti Alfonso Pedraza.
Real Madrid je preuzeo vrh ljestvice španjolskog prvenstva sa 51 bodom, dva više od Barcelone koja ima utakmicu manje, a Villarreal je četvrti sa 41 bodom.
