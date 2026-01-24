VIDEO Real Madrid slavio u derbiju i preuzeo vrh La Lige!

Real Madrid pobijedio je Villarreal 2-0 u gostima u 21. kolu La Lige. Bio je to derbi trećeplasirane i drugoplasirane momčadi prvenstva, a oba je gola za "kraljeve" zabio Kylian Mbappé.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Prvo je u 47. minuti doveo goste u prednost nakon gužve u kaznenom prostoru domaćina, a onda je u 94. minuti golom s bijele točke potvrdio pobjedu gostiju. Kazneni udarac sam je izborio, nije ga mogao drugačije nego prekršajem zaustaviti Alfonso Pedraza.

Golove pogledajte OVDJE

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Real Madrid je preuzeo vrh ljestvice španjolskog prvenstva sa 51 bodom, dva više od Barcelone koja ima utakmicu manje, a Villarreal je četvrti sa 41 bodom.