MBAPPE PRESUDIO

Real Madrid slavio u derbiju i preuzeo vrh La Lige!

Piše Petar Božičević
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Real Madrid slavio u derbiju i preuzeo vrh La Lige!
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Real Madrid je preuzeo vrh ljestvice španjolskog prvenstva sa 51 bodom, dva više od Barcelone koja ima utakmicu manje, a Villarreal je četvrti sa 41 bodom

Real Madrid pobijedio je Villarreal 2-0 u gostima u 21. kolu La Lige. Bio je to derbi trećeplasirane i drugoplasirane momčadi prvenstva, a oba je gola za "kraljeve" zabio Kylian Mbappé

Prvo je u 47. minuti doveo goste u prednost nakon gužve u kaznenom prostoru domaćina, a onda je u 94. minuti golom s bijele točke potvrdio pobjedu gostiju. Kazneni udarac sam je izborio, nije ga mogao drugačije nego prekršajem zaustaviti Alfonso Pedraza. 

Golove pogledajte OVDJE

LaLiga - Villarreal v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Real Madrid je preuzeo vrh ljestvice španjolskog prvenstva sa 51 bodom, dva više od Barcelone koja ima utakmicu manje, a Villarreal je četvrti sa 41 bodom. 

OSTALO

