OZLIJEĐEN I CARVAJAL

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Real ostaje bez Trenta na dva mjeseca! Pogledajte trenutak kad se Englez ozlijedio
Foto: Screenshot/Sportklub

Real Madrid je dominantnom pobjedom u gostima kod Athletica (0-3) prekinuo niz bez pobjeda na gostovanjima u prvenstvu i vratio mir. Ipak, ozljeda Trenta Alexandera Arnolda pokvarila je raspoloženje. 

Naime, Englezu je nakon upućene duge lopte suparnički nogometaš stao na nogu, a Trentu je utvrđena ozljeda mišića. S travnjaka će izbivati dva mjeseca. 

Situaciju pogledajte OVDJE

Velik je ovo udarac za Real, pogotovo uzevši u obzir da je Trent odigrao odličnu utakmicu protiv Athletica. Od ranije je izvan travnjaka Dani Carvajal i njegov povratak očekuje se u siječnju, dok će se Trent vratiti u veljači. 

Ozlijeđeni su u Realu i David Alaba, Ferland Mendy te Eduardo Camavinga, čija ozljeda ne bi trebala biti ozbiljnija. Real Madrid je druga momčad La Lige s bodom manje od vodeće Barcelone. 

