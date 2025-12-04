Ozlijeđeni su u Realu i David Alaba, Ferland Mendy te Eduardo Camavinga, čija ozljeda ne bi trebala biti ozbiljnija. Real Madrid je druga momčad La Lige s bodom manje od vodeće Barcelone
VIDEO Real ostaje bez Trenta na dva mjeseca! Pogledajte trenutak kad se Englez ozlijedio
Real Madrid je dominantnom pobjedom u gostima kod Athletica (0-3) prekinuo niz bez pobjeda na gostovanjima u prvenstvu i vratio mir. Ipak, ozljeda Trenta Alexandera Arnolda pokvarila je raspoloženje.
Naime, Englezu je nakon upućene duge lopte suparnički nogometaš stao na nogu, a Trentu je utvrđena ozljeda mišića. S travnjaka će izbivati dva mjeseca.
Velik je ovo udarac za Real, pogotovo uzevši u obzir da je Trent odigrao odličnu utakmicu protiv Athletica. Od ranije je izvan travnjaka Dani Carvajal i njegov povratak očekuje se u siječnju, dok će se Trent vratiti u veljači.
Ozlijeđeni su u Realu i David Alaba, Ferland Mendy te Eduardo Camavinga, čija ozljeda ne bi trebala biti ozbiljnija. Real Madrid je druga momčad La Lige s bodom manje od vodeće Barcelone.
