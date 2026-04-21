VIDEO Real pobijedio i smanjio zaostatak za Barcom na -6

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Vodeća Barcelona u srijedu će ugostiti Celtu. Barca vodi na ljestvici sa 79 bodova, Real Madrid ima 73, Villarreal 61, a Atletico Madrid 57 bodova

Admiral

U susretu 33. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Alaves sa 2-1 smanjivši zaostatak za vodećom Barcelonom na šest bodova. "Kraljevski klub" je stigao do pobjede golovima Kylaiana Mbappea u 30. minuti, te Viniciusa Juniora u 50. minuti. U posljednjim trenucima rezultat je smanjio Toni Martinez. Golove pogledajte OVDJE.

Tri boda je dohvatio i Athletic Bilbao porazivši Osasunu sa 1-0, a gol odluke zabio je GorkaGuruzeta u 16. minuti. Gosti su mogli izjednačiti u 57. minuti, ali hrvatski reprezentativac Ante Budimir nije realizirao jedanaesterac. Unai Simon je obranio njegov udarac. Athletic je u sudačkoj nadoknadi ostao bez isključenog Mikela Jauregizara.

Sjajnu utakmicu pružili su Girona i Real Betis, a gosti su na koncu slavili sa 3-2. Za Betis su strijelci bili Marc Roca (23), Abde Ezzalzouli (63) i Rodrigo Riquelme (79), dok su za Gironu strijelci bili Viktor Cigankov (7-11m) i Azzedine Ounahi (68-11m).

Mallorca i Valencija su odigrale 1-1. Samu Costa je u 49. minuti doveo domaćine do prednosti, a izjednačio je Umar Sadiq u 67. minuti. Vodeća Barcelona u srijedu će ugostiti Celtu. Barca vodi na ljestvici sa 79 bodova, Real Madrid ima 73, Villarreal 61, a Atletico Madrid 57 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

POGLEDAJTE GALERIJU

SVE NA JEDNOM MJESTU

I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

