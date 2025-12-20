VIDEO Real u spektaklu dobio Sevillu! Arsenal se vratio na vrh Premier lige teškom pobjedom

U posljednjem subotnjem ogledu 17. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima nadjačali Sevillu s 2-0.

Real je poveo u 38. minuti kada je nakon ubačaja Rodryga najviši u skoku bio Bellingham i glavom pogodio za 1-0. Gosti iz Seville u 68. minuti su ostali s igračem manje nakon što je drugi žuti karton dobio Marcao.

Time su pokopane sve nade Seville koja se do kraja uglavnom branila i pokušala izbjeći uvjerljivi poraz iako je i domaći vratar Courtois imao nekoliko sjajnih obrana spriječivši goste da poentiraju.

Brazilac Rodrygo je prvo pogodio okvir vrata u 78. minuti, dok je u 86. na njemu napravljen prekršaj za jedanaesterac kojeg je za konačnih 2-0 realizirao Mbappe, koji je na svoj rođendan uspio izjednačiti Ronaldov rekord po broju golova u kalendarskoj godini za Real, ali ne ga i nadmašiti. Obojica su zabila po 59 - Ronaldo 2013., a Francuz 2025. godine

Real Madrid je došao vodećoj Barceloni na bod zaostatka, ali Barcelona ima utakmicu manje. Sevilla je ostala na devetom mjestu ljestvice.

Minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Evertona, nogometaši Arsenala su zadržali dva boda prednosti pred Manchester Cityjem i nakon 17. kola engleske Premier lige će biti na vrhu ljestvice.

Jedini pogodak je postignut iz kaznenog udarca u 27. minuti, a siguran realizator bio je Viktor Gyoekers.

Arsenal je došao do 12. pobjede i 39 bodova. Dva boda manje ima drugoplasirani Manchester City, a Aston Villa je treća s 33 boda i utakmicom manje.