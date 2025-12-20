Obavijesti

Sport

Komentari 2
LIGE PETICE

VIDEO Real u spektaklu dobio Sevillu! Arsenal se vratio na vrh Premier lige teškom pobjedom

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Real u spektaklu dobio Sevillu! Arsenal se vratio na vrh Premier lige teškom pobjedom
3
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Kylian Mbappé je na svoj rođendan uspio izjednačiti Ronaldov rekord po broju golova u kalendarskoj godini za Real, ali ne ga i nadmašiti. Obojica su zabila po 59 - Ronaldo 2013., a Francuz 2025. godine

U posljednjem subotnjem ogledu 17. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su pred svojim navijačima nadjačali Sevillu s 2-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Real je poveo u 38. minuti kada je nakon ubačaja Rodryga najviši u skoku bio Bellingham i glavom pogodio za 1-0. Gosti iz Seville u 68. minuti su ostali s igračem manje nakon što je drugi žuti karton dobio Marcao.

Time su pokopane sve nade Seville koja se do kraja uglavnom branila i pokušala izbjeći uvjerljivi poraz iako je i domaći vratar Courtois imao nekoliko sjajnih obrana spriječivši goste da poentiraju.

LaLiga - Real Madrid v Sevilla
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Brazilac Rodrygo je prvo pogodio okvir vrata u 78. minuti, dok je u 86. na njemu napravljen prekršaj za jedanaesterac kojeg je za konačnih 2-0 realizirao Mbappe, koji je na svoj rođendan uspio izjednačiti Ronaldov rekord po broju golova u kalendarskoj godini za Real, ali ne ga i nadmašiti. Obojica su zabila po 59 - Ronaldo 2013., a Francuz 2025. godine

Real Madrid je došao vodećoj Barceloni na bod zaostatka, ali Barcelona ima utakmicu manje. Sevilla je ostala na devetom mjestu ljestvice.

Minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Evertona, nogometaši Arsenala su zadržali dva boda prednosti pred Manchester Cityjem i nakon 17. kola engleske Premier lige će biti na vrhu ljestvice.

Premier League - Everton v Arsenal
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Jedini pogodak je postignut iz kaznenog udarca u 27. minuti, a siguran realizator bio je Viktor Gyoekers.

Arsenal je došao do 12. pobjede i 39 bodova. Dva boda manje ima drugoplasirani Manchester City, a Aston Villa je treća s 33 boda i utakmicom manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025