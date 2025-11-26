VIDEO Grci su poveli pa razljutili Mbappe. Zabio im je četiri gola!

Kylian Mbappé (26) ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih napadača današnjice. U susretu 5. kola Lige prvaka, Real Madrid je na vrućem gostovanju u Pireju doživio pravi vrtuljak emocija, a francuski superstar pobrinuo se da "kraljevi" preokrenu rezultat u ekspresnom roku.

Utakmica na stadionu Georgios Karaiskakis započela je neočekivano za momčad Xabija Alonsa. Olympiacos je, nošen fanatičnom podrškom s tribina, rano poveo i činilo se da bi se "grčko prokletstvo" Reala, koji nikada nije slavio na ovom gostovanju, moglo nastaviti.

Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

No, onda se ukazao Mbappé. Francuz je u razmaku od samo sedam minuta tri puta matirao domaćeg golmana i postavio rezultat na 1-3 već u 29. minuti susreta. Njegove golove možete pogledati klikovima OVDJE, OVDJE i OVDJE.

Iako je Mbappéov hat-trick u sedam minuta impresivan, ljubitelji nogometa brzo su se prisjetili Roberta Lewandowskog i njegovih legendarnih pet golova u devet minuta protiv Wolfsburga. Ipak, u kontekstu Lige prvaka, ovakav "blitzkrieg" francuskog napadača sigurno ulazi u sam vrh najbržih realizacija.

Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Ovaj preokret dolazi u ključnom trenutku za Xabija Alonsa. Real Madrid je u Grčku stigao desetkovan ozljedama u obrani, bez Rudigera, Alabe i Militaa, pa je teret pao na mladog Raula Asencia.

Unatoč problemima i ranom minusu, napad "kraljeva" pokazao je da može nadoknaditi sve defenzivne nedostatke. Mbappé, koji je prekinuo kratki golgeterski post, ovim je potezom vjerojatno osigurao mirnu završnicu utakmice i važne bodove u lovu na vodeći Arsenal i Bayern.

U nastavku je Olympiacos tek nakratko zakuhao neizvjesnost golom Mehdija Taremija za 3-2 u 52. minuti, no sedam minuta poslije Mbappe je odlučio dodati još malo čarolije u jednu od najboljih večeri karijere četvrtim golom na utakmici! Kao da to nije bilo dosta, Olympiacos je devet minuta prije kraja zabio i treći gol preko Ayrouba El Kaabija (4-3).