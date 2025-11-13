VIDEO Rebić dodao loptu kroz noge Livaji, njegova reakcija je hit: Pogledajte smiješnu scenu

Kad se pobjeđuje, onda je i atmosfera dobra i problema nema. Poznata je to situacija iz nogometa, a idealan je primjer situacija s treninga Hajduka.

Nogometaši splitske momčadi u dobrom su raspoloženju održali posljednji trening prije slobodnog vikenda, a jedna je situacija zaintrigirala obožavatelje. Naime, Ante Rebić je tijekom popularne "ševe" dodao loptu kroz noge Marku Livaji.

Kapetan Hajduka okrenuo se prema Rebiću, nasmijao pa nastavio s treningom. Livaja se tek vratio s ozljede i protiv Osijeka nastupio po prvi put nakon 27. rujna i pobjede "bilih" protiv Lokomotive.

Ove je sezone Livaja odigrao 12 utakmica i zabio tri gola, uz tri asistencije. Hajduk je vodeća momčad HNL-a s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Dinama.