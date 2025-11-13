Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENING HAJDUKA

VIDEO Rebić dodao loptu kroz noge Livaji, njegova reakcija je hit: Pogledajte smiješnu scenu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Rebić dodao loptu kroz noge Livaji, njegova reakcija je hit: Pogledajte smiješnu scenu
Foto: Screenshot/Facebook/Hajduk

Livaja se tek vratio s ozljede i protiv Osijeka nastupio po prvi put nakon 27. rujna i pobjede "bilih" protiv Lokomotive. Ove je sezone Livaja odigrao 12 utakmica i zabio tri gola, uz tri asistencije

Kad se pobjeđuje, onda je i atmosfera dobra i problema nema. Poznata je to situacija iz nogometa, a idealan je primjer situacija s treninga Hajduka

Nogometaši splitske momčadi u dobrom su raspoloženju održali posljednji trening prije slobodnog vikenda, a jedna je situacija zaintrigirala obožavatelje. Naime, Ante Rebić je tijekom popularne "ševe" dodao loptu kroz noge Marku Livaji

Kapetan Hajduka okrenuo se prema Rebiću, nasmijao pa nastavio s treningom. Livaja se tek vratio s ozljede i protiv Osijeka nastupio po prvi put nakon 27. rujna i pobjede "bilih" protiv Lokomotive. 

Ove je sezone Livaja odigrao 12 utakmica i zabio tri gola, uz tri asistencije. Hajduk je vodeća momčad HNL-a s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Dinama. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju
Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe
ZADNJE UPOZORENJE

Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe

Novu mladost proživio je Pierre-Gabriel (27) koji bi se mogao oporaviti puno brže od toga što je rekao Boban, a kapetan, trener i predsjednik su u zadnji tren dogovorili da rezova, barem zasad, neće biti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025