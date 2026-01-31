Obavijesti

Sport

Komentari 23
BIZARNA SITUACIJA

VIDEO Rebić je pucao po golu, a Livaja - obranio?! Pogledajte...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Rebić je pucao po golu, a Livaja - obranio?! Pogledajte...
Foto: Screenshot/MaxSport

Treba reći i kako se stoper Gorice vraćao na crtu i možda bi stigao blokirati udarac i da je lopta prošla, ali svakako je bizarno da jedan igrač blokira udarac suigrača

Admiral

Gorica je pobijedila Hajduk 1-0 u 20. kolu HNL-a golom Ikera Poze u 44. minuti. Splićani su u drugom dijelu stvarali prilike, a možda i najbliže golu za izjednačenje bili su u 87. minuti. 

Tekla je akcija s desne strane, a nakon ubačaja s boka loptu je primio Rebić na drugoj stativi i dobro pucao. Ipak, lopta je na putu prema golu pogodila Livaju koji je sa stoperom pao na travnjak i ležeći zaustavio mogući gol?!

Situaciju pogledajte OVDJE

Treba reći i kako se stoper Gorice vraćao na crtu i možda bi stigao blokirati udarac i da je lopta prošla, ali svakako je bizarno da jedan igrač blokira udarac suigrača. 

Gorica je osma momčad prvenstva sa 22 boda, dok je Hajduk drugi sa 37. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
UŽIVO Transferi: Villar odlazi u Španjolsku, a Nemet u Dinamo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Villar odlazi u Španjolsku, a Nemet u Dinamo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026