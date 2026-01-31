Treba reći i kako se stoper Gorice vraćao na crtu i možda bi stigao blokirati udarac i da je lopta prošla, ali svakako je bizarno da jedan igrač blokira udarac suigrača
BIZARNA SITUACIJA
VIDEO Rebić je pucao po golu, a Livaja - obranio?! Pogledajte...
Gorica je pobijedila Hajduk 1-0 u 20. kolu HNL-a golom Ikera Poze u 44. minuti. Splićani su u drugom dijelu stvarali prilike, a možda i najbliže golu za izjednačenje bili su u 87. minuti.
Tekla je akcija s desne strane, a nakon ubačaja s boka loptu je primio Rebić na drugoj stativi i dobro pucao. Ipak, lopta je na putu prema golu pogodila Livaju koji je sa stoperom pao na travnjak i ležeći zaustavio mogući gol?!
Treba reći i kako se stoper Gorice vraćao na crtu i možda bi stigao blokirati udarac i da je lopta prošla, ali svakako je bizarno da jedan igrač blokira udarac suigrača.
Gorica je osma momčad prvenstva sa 22 boda, dok je Hajduk drugi sa 37.
