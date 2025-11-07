Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Remi Gorice i Vukovara nakon ludih drugih 45 minuta!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Remi Gorice i Vukovara nakon ludih drugih 45 minuta!
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

GORICA - VUKOVAR 1-1 Gost je poveo u 51. minuti preko Puljića, a onda su gosti u 72. minuti ostali s igračem manje te je Gorica to iskoristila u 85. i izjednačila. Bilo je 10 minuta nadoknade te je Gorica stiskala, ali nije zabila

Nogometaši Gorice i Vukovara 1991 u susretu su 13. kola HNL-a igrali 1-1 (0-0). Goste je u prednost doveo Jakov Puljić (51), a poravnao je Ante Kavelj (85). Bila je to utakmica dva potpuno različita poluvremena. Gledatelji u Velikoj Gorici u prvih su 45 minuta vidjeli "kamilicu" u kojoj niti jedan sastav nije stvorio pravu akciju, dok je u nastavku sve prštalo od prilika.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon samo 36 sekundi u drgom poluvremenu Gorica je imala odličnu priliku, no pokušaj Vrzića prohujao je pored vratnice. Već to je bilo više no što se dogodilo tijekom čitavog prvog dijela. Vukovarci su poveli uz priličnu dozu sreće u 51. minuti. Gonzalez je vukao akciju po lijevoj strani, uz sretno odbijanje lopta je stigla do Banovca koji je zatim prizemnom povratnom loptom pronašao nečuvanog Puljića koji je mirno sa 10-ak metara pogodio mrežu.

Izgledalo je kako je Gorica u 72. minuti poravnala preko Čuuića, ali nakon dugotrajne provjere situacije pogodak domaćeg napadača je poništen, ali je zbog nesportskog ponašanja isključen gostujući branič Tadić. Naime, VAR je procijenio kako je nesuđeni asistent Gashi bio u minimalnom zaleđu prije ubacivanja za Čuića, ali nakon postignutog pogotka napadača Gorice je Tadić prvo uhvatio za vrat, a zatim i pljunuo što je također registrirano u VAR-u pa je branič Vukovara zasluženo morao napustiti igralište.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. Kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uslijedila je potpuni ofenziva Gorice koja je u završnici utakmice uspjela postići pogodak te još tri puta pogoditi okvir vrata. Prvo je u 82. minuti kapetan Pršir iz odlične pozicije sa 10-ak metara pogodio vratnicu, da bi tri minute kasnije Kavelj uspio zabiti za 1-1. Gashi je uspio umiriti ubacivanje Poza u kazneni prostor, na loptu je natrčao Kavelj i pogodio suprotni kut. U 90. minuti nakon udarca iz kuta Čuić je pogodio gredu, a nakon sljedećeg ubacivanja par sekundi kasnije i Filipović je zatresao okvir gola.

Golove pogledajte OVDJE

Sedma Gorica ima 15 bodova, jedan više od osme Rijeke, dok je Vukovar 1991 deveti sa 11 bodova, jednim više od zadnjeg Osijeka. Na vrhu je Hajduk sa 26 bodova, jedan manje ima drugi Dinamo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025