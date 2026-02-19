VIDEO Reporterka popila koju čašicu previše pa spominjala iguane i valjala se po snijegu!

Australska sportska novinarka Danika Mason postala je globalna viralna senzacija nakon što se u jutarnji program svoje matične kuće, Channel Nine, javila uživo sa Zimskih olimpijskih igara u Italiji u vidno alkoholiziranom stanju. Snimka njezinog nesuvislog javljanja, tijekom kojeg je miješala države, spominjala iguane i radila anđele u snijegu, obišla je svijet.

'Cijena kave je u redu, ali ne znam što je s iguanama?'

Danika Mason, iskusna sportska reporterka, javljala se iz Livigna u talijanskim Alpama za popularni jutarnji show Today. Dok je u Australiji bilo rano jutro, u Italiji je bila kasna večer, a vani je temperatura pala na minus osam stupnjeva Celzijevih. Umjesto standardnog sportskog izvještaja, gledatelji su svjedočili bizarnom ispadu. Mason je nerazgovijetno započela priču o cijenama kave, a zatim je potpuno zbunila voditelje u studiju.

​- Cijena kave ovdje je zapravo u redu, više se moramo naviknuti na cijene kave u SAD-u. Nisam sigurna za iguane, kamo idemo s tim? - promrmljala je staklastih očiju, naizgled odgovarajući na komentar iz studija koji gledatelji nisu čuli.

Voditelj Karl Stefanovic u pozadini se počeo smijati, a Mason je nastavila s izvještajem teturajući kroz rečenice, miješajući Veliku Britaniju i Sjedinjene Države. U jednom je trenutku skočila u duboki snijeg iza sebe i počela raditi "snježne anđele", nakon čega je javljanje nakon otprilike pet minuta prekinuto. Stefanovic je nespretno pokušao opravdati kolegicu, tvrdeći da se od ekstremne hladnoće "usne mogu smrznuti pa je teško govoriti".

'Pogrešno sam procijenila situaciju, preuzimam odgovornost'

Već sljedećeg jutra, Danika Mason ponovno se javila u program, no ovoga puta s jasnom namjerom - da se ispriča za svoj neprofesionalni ispad. Vidno posramljena, preuzela je potpunu odgovornost za svoje ponašanje i priznala da je pila alkohol prije javljanja uživo.

​- Samo želim iskoristiti trenutak da se ispričam. U redu sam, vjerojatno samo malo posramljena. Gledajte, potpuno sam pogrešno procijenila situaciju. Nisam trebala piti, pogotovo u ovim uvjetima. Hladno je, na velikoj smo nadmorskoj visini, a to što nisam večerala vjerojatno nije pomoglo - objasnila je Mason.

Dodala je kako to nije standard koji si sama postavlja te se zahvalila svima na porukama podrške koje je primila.

​- Preuzimam potpunu odgovornost. Iskreno mi je žao - zaključila je.

Njezini kolege u studiju odmah su joj pružili podršku. ​- Mi znamo koliko naporno radiš, Danika - poručila joj je voditeljica Jayne Azzopardi, dok je Karl Stefanovic, koji i sam ima povijest javljanja u program pod utjecajem alkohola nakon dodjele nagrada 2009. godine, sve zaključio riječima: ​- Ne znam ni o čemu pričaš. Najbolja si, Danika. Ne brini o tome. Idemo dalje.