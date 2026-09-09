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VIDEO Reprezentativac iz BiH zabio hat-trick u Ligi prvaka, za Viking zabio kapetan iz Rijeke

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Reprezentativac iz BiH zabio hat-trick u Ligi prvaka, za Viking zabio kapetan iz Rijeke
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Foto: Robin Rudel
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Napadač "zmajeva" kompletirao je hat-trick u 32. minuti, samo 12 minuta nakon prvog gola, dok je turbulentno poluvrijeme za Viking obilježio Zlatko Tripić

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Nogometaši Stuttgarta ugostili su Dinamovog "krvnika", Viking, u prvom kolu Lige prvaka. Nijemci su nakon prvog poluvremena vodili 3-1 zahvaljujući hat-tricku bosanskohercegovačkog reprezentativca Ermedina Demirovića (28), koji je od 20. do 32. minute zabio tri gola. 

Svoj prvi gol Demirović je zabio u 20. minuti. Našao se na pravom mjestu u pravo vrijeme i atraktivnom završnicom zabio loptu u mrežu, a dvije minute kasnije Norvežani su izjednačili preko Zlatka Tripića, kapetana Vikinga koji je rođen u Rijeci. Golove pogledajte OVDJE i OVDJE.

UEFA Champions League - VfB Stuttgart v Viking
Foto: Robin Rudel

Gosti, međutim, nisu dugo zadržali izjednačeni rezultat. Demirović je u 26. minuti lijepo utrčao u prostor i zabio jedan na jedan nakon dodavanja Undava. Gol pogledajte OVDJE.

Napadač "zmajeva" kompletirao je hat-trick u 32. minuti, samo 12 minuta nakon prvog gola. Primio je tešku loptu i pucao iz okreta prije nego što je pala na tlo, a tu se nije proslavio golman Vikinga od kojeg se lopta odbila u mrežu. Gol pogledajte OVDJE.
 

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