VIDEO Riječki junaci: Posebna utakmica cijele momčadi. A nekad ti treba pomoći i golman

Rijeka opet slavi Daniela Adu Adjeija (20). Engleski nogometaš ganskog porijekla donio je hrvatskom prvaku pobjedu nad Omonijom 1-0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige i nastavio niz žrtava u Europi nakon Sparte Prag i Celja.

- Posebna utakmica cijele momčadi. Bili smo agresivni cijelu utakmicu, dobri u duelima, a Zlomislić je sjajno branio. Gol? Dobra je bila kontra, pokušao sam se osloboditi, dobar je bio ubačaj i pogodio sam - rekao je Adu Adjei za Arenasport.

On je krasnim potezom petom na dodavanje Tiaga Dantasa u 86. minuti, samo četrii minute nakon što je zamijenio Antu Mateja Jurića, zavio Ciprane u crno i donio veliku prednost uoči uzvrata u četvrtak na Rujevici. Svaku pohvalu zaslužio je i kapetan Martin Zlomislić s četiri obrane, od čega su tri bile čisti ziceri unutar šesnaesterca.

- Teška utakmica, dobar protivnik. Vidi se da su s razlogom prvi u svojoj ligi. Mi smo se dobro branili i patili u nekim trenucima, na kraju nas je nagradilo. Ali ovo je tek poluvrijeme, imamo još 90 minuta. Znali smo da će pred domaćom publikom krenuti jako, htjeli smo ih umiriti, da spustimo tribine. Izdržali smo te nalete, obranili se, poslije smo imali neke šanse i zabili - rekao je Zlomislić pa dodao:

- U europskim i teškim utakmicama treba ti pomoći golman. Na golu sam da nešto obranim. Kad smo imali crveni karton (Morčiladze u 89. minuti dobio drugi žuti, op.a.), momci su se borili, dali srce na terenu i poginuli. Šanse su nam se sigurno povećale, znam da će biti puna Rujevica, uz podršku se nadamo prolasku.

