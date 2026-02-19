Obavijesti

ADU ADJEI I ZLOMISLIĆ

VIDEO Riječki junaci: Posebna utakmica cijele momčadi. A nekad ti treba pomoći i golman

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Riječki junaci: Posebna utakmica cijele momčadi. A nekad ti treba pomoći i golman
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rijeka u euforiji! Mlada zvijezda Daniel Adu Adjei osigurao pobjedu protiv Omonije, a Zlomislić briljirao na golu. Rujevica očekuje spektakl u uzvratu

Rijeka opet slavi Daniela Adu Adjeija (20). Engleski nogometaš ganskog porijekla donio je hrvatskom prvaku pobjedu nad Omonijom 1-0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige i nastavio niz žrtava u Europi nakon Sparte Prag i Celja.

- Posebna utakmica cijele momčadi. Bili smo agresivni cijelu utakmicu, dobri u duelima, a Zlomislić je sjajno branio. Gol? Dobra je bila kontra, pokušao sam se osloboditi, dobar je bio ubačaj i pogodio sam - rekao je Adu Adjei za Arenasport.

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL
Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

On je krasnim potezom petom na dodavanje Tiaga Dantasa u 86. minuti, samo četrii minute nakon što je zamijenio Antu Mateja Jurića, zavio Ciprane u crno i donio veliku prednost uoči uzvrata u četvrtak na Rujevici. Svaku pohvalu zaslužio je i kapetan Martin Zlomislić s četiri obrane, od čega su tri bile čisti ziceri unutar šesnaesterca.

- Teška utakmica, dobar protivnik. Vidi se da su s razlogom prvi u svojoj ligi. Mi smo se dobro branili i patili u nekim trenucima, na kraju nas je nagradilo. Ali ovo je tek poluvrijeme, imamo još 90 minuta. Znali smo da će pred domaćom publikom krenuti jako, htjeli smo ih umiriti, da spustimo tribine. Izdržali smo te nalete, obranili se, poslije smo imali neke šanse i zabili - rekao je Zlomislić pa dodao:

- U europskim i teškim utakmicama treba ti pomoći golman. Na golu sam da nešto obranim. Kad smo imali crveni karton (Morčiladze u 89. minuti dobio drugi žuti, op.a.), momci su se borili, dali srce na terenu i poginuli. Šanse su nam se sigurno povećale, znam da će biti puna Rujevica, uz podršku se nadamo prolasku.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

