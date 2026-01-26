VIDEO Rijeko, oprez! Ciprani u strašnoj formi, najveća prijetnja je mlađi brat - Samyja Mmaeea

Rijeka će sredinom veljače nastaviti svoj europski put, u nokaut fazi Konferencijske lige 19. i 26. veljače čeka ih - Omonia. Ciprani su u odličnoj formi, u domaćem prvenstvu imaju pet uzastopnih pobjeda. Dapače, njihov pozitivni niz zvuči još moćnije kad se pogleda kako Omonia u zadnjih osam prvenstvenih dvoboja ima sedam pobjeda i jedan remi.

Pokretanje videa... 00:52 Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

A glavna zvijezda Omonije danas je Ryan Mmaee, mlađi brat odbačenog dinamovca - Samyja Mmaeea. Napadač Omonije igra u fenomenalnoj formi, u posljednja četiri ogleda postigao je - osam golova, Mmaee je prava napast za sve ciparske braniče. U zadnjoj je utakmici protiv Aris Limassola (pobjeda 5-3) zabio čak četiri puta. I sad je s 13 golova prvi strijelac lige.

Samy Mmaee je pak u svojoj HNL karijeri dvaput stigao na Rujevicu gdje je također bio prava napast, ali za - Ivana Nevistića. Zagrepčani su u 5. kolu sezone 2024/25. remizirali kod Rijeke 1-1, a Mmaee senior je bio na travnjaku do 64. minute. Dinamo je u veljači 2025. poražen na Rujevici 4-0, a Mmaee bio jedan od najlošijih igrača na terenu.