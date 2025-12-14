Obavijesti

VAŽNA POBJEDA REALA

VIDEO Rodrygo zabio za slavlje protiv Alavesa i spas Alonsa!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Vjerojatno je mogao biti sviran i penal na Viniciusu u 87. minuti, ali sudac se nije oglasio. U svakom slučaju, Real je drugi s četiri boda manje od Barcelone, dok je Alaves 12. s 18 bodova

Real Madrid je pobijedio Alaves 2-1 u gostima u 16. kolu La Lige. Bila je ovo utakmica "biti ili ne biti" za Xabija Alonsa, a na travnjak je poslao vrlo ofenzivan sastav s Mbappeom, Bellinghamom, Viniciusom i Rodrygom. 

Pritisnuo je Real od početka utakmice, a najopasniji je već tradicionalno bio Mbappé. Francuz je i doveo "kraljeve" u vodstvo u 24. minuti lijepom solo akcijom, a asistencija se piše Bellinghamu. Nakon toga - Real se praktički ugasio.

Do kraja poluvremena je Alaves imao blagu inicijativu, poneku priliku, ali spreman je bio i Courtois. Ipak, oprezna i sterilna igra "kraljeva" obila im se o glavu u 68. minuti kada Vicente bježi obrani gostiju i zabija za 1-1. Gol se provjeravao, ali sve je bilo čisto. 

LaLiga - Deportivo Alaves v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

"Voda u ušima" vjerojatno je najbolji izraz za opisati mentalno stanje Xabija Alonsa u tom trenutku jer bi taj rezultat vjerojatno značio kraj njegovog mandata na klupi. Ipak, u 76. minuti Vinicius bježi domaćoj obrani i šalje odličnu loptu na Rodryga koji nema težak posao iz blizine i zabija za 1-2.

Golove pogledajte OVDJE

Do kraja je "kraljevski klub" imao još nekoliko prilika, vjerojatno je mogao biti sviran i penal na Viniciusu u 87. minuti, ali sudac se nije oglasio. U svakom slučaju, Real je drugi s četiri boda manje od Barcelone, dok je Alaves 12. s 18 bodova. 

