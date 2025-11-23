Obavijesti

PROTIV CREMONESEA

VIDEO Roma pobjedom preuzela vrh Serie A! Pogledajte golove

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Roma pobjedom preuzela vrh Serie A!
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Roma sada vodi na ljestvici sa 27 bodova, dva više od Napolija, dok Inter na trećem mjestu ima tri boda manje, te susret manje. Cremonese drži 12. mjesto sa 14 bodova

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na gostovanju pobijedila Cremonese sa 3-1 preuzevši barem privremeno vrh ljestvice Serie A.

Golove za sastav iz Rima zabili su Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) i Wesley Franca (69), dok je za Cremonese zabio Francesco Folino (90+3).

Roma sada vodi na ljestvici sa 27 bodova, dva više od Napolija, dok Inter na trećem mjestu ima tri boda manje, te susret manje. Cremonese drži 12. mjesto sa 14 bodova.

