Roma sada vodi na ljestvici sa 27 bodova, dva više od Napolija, dok Inter na trećem mjestu ima tri boda manje, te susret manje. Cremonese drži 12. mjesto sa 14 bodova
PROTIV CREMONESEA
VIDEO Roma pobjedom preuzela vrh Serie A! Pogledajte golove
Čitanje članka: < 1 min
U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na gostovanju pobijedila Cremonese sa 3-1 preuzevši barem privremeno vrh ljestvice Serie A.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Golove za sastav iz Rima zabili su Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) i Wesley Franca (69), dok je za Cremonese zabio Francesco Folino (90+3).
Roma sada vodi na ljestvici sa 27 bodova, dva više od Napolija, dok Inter na trećem mjestu ima tri boda manje, te susret manje. Cremonese drži 12. mjesto sa 14 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+