VIDEO Ronaldo, Georgina i djeca se uskladili za Božić, pogledajte divotu: 'Nada koja se obnavlja'

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo, na Božić je svojim obožavateljima pružio rijedak uvid u svoj privatni život, podijelivši dirljiv video obiteljskog slavlja. Četrdesetogodišnja zvijezda, koja trenutno igra za saudijski klub Al-Nassr, pokazala je da duh blagdana ne poznaje granice objavivši trenutak čiste sreće sa zaručnicom Georginom Rodriguez i njihovom djecom.

Pokretanje videa... 00:32 Cristiano Ronaldo vježba | Video: 24sata/Instagram

Na kratkom videu, snimljenom u njihovom raskošnom domu, cijela obitelj Ronaldo, odjevena u usklađene karirane pidžame, korača prema veličanstveno ukrašenom božićnom drvcu. Atmosfera odiše toplinom i zajedništvom dok se u pozadini čuje blagdanska glazba. Uz objavu, Ronaldo je na svom materinjem portugalskom jeziku napisao emotivnu poruku: "Nada koja se obnavlja, ljubav koja grli, obitelj koja podržava i svjetlo koje vodi. Sretan Božić".

Objava je u rekordnom roku prikupila milijune lajkova i komentara, što i ne čudi s obzirom na to da Ronalda na Instagramu prati nevjerojatnih 665 milijuna ljudi. Dok su mnogi uputili čestitke i pohvalili obiteljsku scenu, komentari su otkrili i znatiželju nekih pratitelja.

Ova božićna proslava zaokružuje iznimno uspješnu godinu za portugalsku ikonu, kako na terenu, tako i izvan njega. Iako je ušao u peto desetljeće života, Ronaldo i dalje igra na vrhunskoj razini, a u lipnju 2025. godine potpisao je produženje ugovora s Al-Nassrom do 2027. godine, vrijedno između 225 i 240 milijuna dolara godišnje. Potvrdio je i kako namjerava nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, što bi trebao biti njegov posljednji veliki turnir u dresu Portugala.

Godinu 2025. obilježili su i veliki koraci u njegovom privatnom životu. U kolovozu je, nakon osam godina veze, zaprosio svoju dugogodišnju partnericu Georginu Rodriguez, a par planira vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva. Kao savršen božićni poklon, Ronaldo i Georgina počastili su se s dvije luksuzne vile na otoku Nujuma, ekskluzivnom Ritz-Carlton rezervatu u Saudijskoj Arabiji, čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na oko 4.1 milijun eura. Ovaj potez samo potvrđuje status para koji uživa u plodovima Ronaldove nevjerojatne karijere i brojnih poslovnih pothvata, koji uključuju filmski studio, ulaganja u tehnologiju i MMA promociju.