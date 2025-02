VIDEO Ronaldo: Najbolji sam u povijesti nogometa! A neki koji su me trenirali ne znaju k***a...

Mogao sam potpisati za Barcelonu kad sam igrao za Sporting, otkrio je u intervjuu za El Chiringuito portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (39) koji trenutačno nosi dres saudijskog Al-Nassra i ganja brojku od 1000 golova. U ponedjeljak je s nova dva protiv Al Wasla došao do 923. Video možete pogledati OVDJE.

Jedan od ponajboljih igrača svih vremena na početku karijere ipak je odlučio otići put Manchester Uniteda, a kasnije je bio i u Real Madridu.

- Bio sam s ljudima iz Barcelone i htjeli su me dovesti, ali to se nije dogodila. Htjeli su da potpišem iste godine, a da dođem iduće sezone. No Manchester me htio te godine - objasnio je.

Portugalac je svakako jedan od najboljih nogometaša svih vremena, a ta je debata uvijek aktualna.

- Ljudi mogu voljeti Messija ili Maradonu, respektiram to, ali ja sam najkompletniji. Najbolji sam igrač u povijesti, nisam vidio nikog boljeg. Dobar sam u skoku, dobro izvodim slobodne udarce, brz sam, jak i dobro skačem. Mislim li da sam najbolji u povijesti? Da, ne vidim boljeg - objasnio je CR7.

Također, priznao je da nema nikakvih 'problema' s Messijem, dapače, da su u dobrim odnosima.

- Dobar sam s Messijem, jednom sam bio prevoditelj na nekoj dodjeli nagrada. Uvijek je bio dobar prema meni, nadam se da ćemo se opet vidjeti, ali mislim da je to teško - objasnio je.

Nakon odlaska iz Madrida igrao je u Juventusu, a iz talijanskog je kluba otišao ponovno u United.

- Imao sam neke jako loše trenere. Neki od njih k**ca ne znaju o nogometu - zaključio je Ronaldo kojem su prije odlaska u Saudijsku Arabiju treneri bili Ralf Rangnick i Erik Ten Hag.

Zašto je iz Reala otišao u Juventus?

- Htio sam drugačiju eru i motivaciju. Razgovarao sam s predsjednikom i prihvatio je da bih mogao otići. Nije se dobro ponio u pregovorima, a već sam bio dao riječ Juveu da ću doći. Jako cijenim Florentina, ozbiljan je čovjek koji se dobro odnosio prema meni i osvojili smo puno toga skupa. Španjolska je moj dom, djeca su mi tamo odrasla, tamo sam bio najsretniji i uvijek ću nositi Madrid u srcu. Napravio sam neke lijepe stvari koje ljudi ne zaboravljaju. Djeca gledaju moje golove i proslave iz Reala, Mateo na YouTubeu gleda Bellinghama, Camavingu, Mbappea.

Volio bi se, kaže, jednog dana vratiti u Madrid.

- Možda, ne isključujem to. Ostavio sam traga, kad završim karijeru možda mogu učiniti nešto lijepo s 80.000 ljudi. Ljudi danas cijene te dvoboje s Barcelonom, živjeli smo cijeli tjedan sa strašno velikim pritiskom. Navijači i televizije komentirali su te utakmice. Rivalstvo Madrida i Barcelone, Cristiana i Messija, Piquea i Ramosa, to je bilo zdravo rivalstvo.