VIDEO Rukometna revolucija: Evo kako će izgledati prijenos završnice Europskog prvenstva

U svijetu rukometa dolazi tehnološki novitet 'RefCam', piše EHF. Cilj njegova uvođenja je približiti rukomet navijačima da ga dožive iz perspektive sudaca. Kamere će se nalaziti na glavama sudaca i uvest će se iduće godine na polufinalnim i utakmicama za medalju Europskog prvenstva.

Proizvođač kamera je njemačka kompanija Riedel Communications. Oni su s rukometnim sucima Patrickom Kesselom i Nicolasom Winterom odradili probno testiranje i sklopili dogovor o suradnji s EHF-om. Sučevu perspektivu gledatelji će moći gledati preko posebne mreže te kompanije.

Kamera će težiti tek 14 grama, imati širokokutni objektiv, automatsko podešavanje ekspozicije i stabilizaciju slike. Riedel Communications je tvrtka osnovana 1987. godine u njemačkom Wuppertalu. Bave se proizvodnjom komunikacijske opreme, radiodistribucije i iznajmljivanjem opreme. Zadovoljstvo ne krije direktor za tehnologiju u Riedelu Lutz Rathmann:

- Ovo označava veliku prekretnicu, ne samo za Riedel, već i za rukometne i sportske prijenose diljem svijeta. Po prvi put ikada, RefCam će se koristiti u prijenosu uživo izvan nogometa, s više uređaja koji rade istovremeno na našoj Easy5G mreži. Jedva čekamo pokazati kako ova nova perspektiva može redefinirati iskustvo prijenosa sportskih događaja uživo i još više približiti navijače intenzitetu i emocijama igre.

Europsko prvenstvo u rukometu održat će se u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj od 15. siječnja do 1. veljače. Hrvatska je u skupini E s Gruzijom, Švedskom i Nizozemskom.