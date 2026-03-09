VIDEO Ruska himna prvi put na zimskim olimpijskim borilištima još od Igara u Sočiju 2014.

Obavijesti

Komentari 2
ZLATNA PARAOLIMPIJKA

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Stoyan Nenov

Rusija je u ponedjeljak osvojila svoju prvu zlatnu medalju nakon spornog povratka na Paraolimpijske igre kada je skijašica Varvara Vorončihina pobijedila u ženskoj utrci superveleslaloma u Cortini. Pobjeda Vorobčihine znači da se ruska himna svira zimskim olimpijskim borilištima po prvi puta nakon 2014. godine. 

Rusija i Bjelorusija, kojima je obje zabranjeno sudjelovanje na paraolimpijskim natjecanjima nakon invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, ponovno su primljene od strane Međunarodnog paraolimpijskog odbora u rujnu nakon glasovanja na Općoj skupštini tijela.Odluka je izazvala ogorčenje u Ukrajini, a brojne zemlje su u znak prosvjeda bojkotirale paradu sportaša na svečanom otvaranju u Veroni u petak. Ruski ministar sporta Mihail Degtjarev čestitao je Vorončihinoj.

"Bravo! Svira ruska himna", napisao je na Telegramu u poruci s emotikonima ruskog grba i zastave.

Vorončihina (23), osvojila je i broncu u ženskom spustu u subotu, dok je njezin sunarodnjak Aleksej Bugajev završio treći u muškoj utrci.

Komentari 2
OSTALO

