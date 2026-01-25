VIDEO Ružne scene na kraju Eura u Beogradu: Srbi izviždali Hrvatsku u beogradskoj Areni

Srpska vaterpolska reprezentacija osvojila je Europsko prvenstvo pobjedom od 10-7 nad Mađarskom u finalu. Dušan Mandić bio je najbolji strijelac utakmice s četiri gola za Srbiju, dok je Vince Vigvari s tri gola bio najraspoloženiji u redovima Mađarske. Srbiji je to bio šesti naslov europskog prvaka.

Ipak, ceremonijalna završnica velikog natjecanja u Srbiji nije prošla bez incidenata. Nakon finalne utakmice svim je reprezentacijama odana počast. Kada je došao red na Hrvatsku, s tribina u Beogradu čuli su se glasni zvižduci, iako su naši vaterpolisti ranije hvalili gostoprimstvo u Areni Beograd, pa čak i izražavali iznenađenje kada je hrvatska himna dočekana pljeskom.

Zvižduci su se čuli i nakon zastava Turske te Izraela, a srpski mediji tvrde kako je bilo i onih koji su zapljeskali na hrvatsku zastavu. Ipak, zvižduci su bili glasniji.