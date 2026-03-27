VIDEO Sabaljenka probala hot dog 'paprene' cijene: Reakcija tenisačice postala je viralna

Prva tenisačica svijeta, Arina Sabaljenka, postala je viralni hit na društvenim mrežama nakon što je proslavila pobjedu na Miami Openu na vrlo neobičan način. Umjesto uobičajenog obroka za sportaše, Bjeloruskinja se počastila luksuznim hot dogom čija cijena prelazi sto dolara, a cijeli je trenutak zabilježen kamerom i ubrzo je osvojio internet.

Video objavljen na platformi X prikazuje Sabaljenku odmah nakon meča kako s oduševljenjem prima kutiju s hot dogom nazvanim "Golden Blizzard". Njezina reakcija bila je neprocjenjiva. S velikim osmijehom i uzvicima "O moj Bože!", zagrizla je u bogati obrok koji sadrži wagyu govedinu i kavijar. Dok je jela, kroz smijeh je poručila:

​- Ovo je moj oporavak! - rekla je tenisačica.

Objava je izazvala lavinu komentara, a korisnici su se uglavnom fokusirali na paprenu cijenu ovog jela. Reakcije su bile mješavina šoka, humora i zavisti. "100 dolara za hot dog? Od čega je napravljen, to je potpuno ludo!", napisao je jedan korisnik. Drugi su se našalili na račun cijene po zalogaju, pa je tako jedan komentar istaknuo da "jedan zalogaj košta 20 dolara".

Ipak, mnogi su stali u obranu tenisačice, ističući kako si ona to može priuštiti. "Kad zarađuješ 15 milijuna dolara godišnje, ovo je sitnica", zaključio je jedan od pratitelja. Opći ton rasprave bio je pozitivan i zabavan, bez kontroverzi, a većina je pohvalila Sabaljenku zbog njezine spontanosti.