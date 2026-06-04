VIDEO Sabaljenku preplavile emocije: Najradije bih odustala od tenisa. Mentalno sam loše...

Nakon što je s ovogodišnjeg Roland Garrosa ispao prvi tenisač svijeta Jannik Sinner, isto se dogodilo i u ženskoj konkurenciji. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka u četvrtfinalu je izgubila od 25. nositeljice Diane Shnaider (3-6, 7-5, 6-0), a nakon meča otkrila je da razmišlja prestati s tenisom.

Prva tenisačica svijeta u četvrtfinale se plasirala nakon što je savladala Naomi Osaku (7-5, 6-3), ali na putu do njezine prve krune na Roland Garrosu stajala joj je Shnaider. Pri rezultatu 5-4, 30-30 u drugom setu, Sabaljenka je bila dva boda udaljena od plasmana u polufinale, a onda je potpuno potonula i izgubila 10 gemova zaredom.

Foto: Stephane Mahe

Sabalenka je nije krila razočarenje nakon meča.

- Trenutačno ne mislim, nemam nikakvih emocija. Želim odustati od tenisa, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo za nekoliko dana. Nadam se da ću se mentalno vratiti na pravi put - izjavila je pa nastavila:

- Ne znam kada sam zadnji put izgubila 10 gemova zaredom. Jako sam pala mentalno i nisam se uspjela vratiti u igru - komentirala je Bjeloruskinja.

Prva tenisačica svijeta komentirala je i vremenske uvjete, jak vjetar koji je otežavao igru, ali nije htjela tražiti alibi u tome.

- Ne znam zašto bi držali krov otvorenim kad je vjetar bio lud... Ali, kako se mogu žaliti ako mi je gotovo cijeli meč sve funkcioniralo, a onda mi je jednostavno sve izmaklo kontroli. Osjećam da je postajalo sve luđe, možda zato što mentalno nisam bila dobro - rekla je i dodatno pojasnila cijelu situaciju:

- Možda je i do mene, možda je i do toga što sam ja ’poludjela’. Postajem previše emotivna... Umorila sam se od toga da gubim mečeve samo zato što su me emocije preplavile.