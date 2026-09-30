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VIDEO SAD pobijedio Čile. Na kraju utakmice letjele su šake

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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VIDEO SAD pobijedio Čile. Na kraju utakmice letjele su šake
Foto: Jeff Curry
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Golove za SAD postigli su Berhalter (37), Julian Hall (51), Chris Richards (72), te Mathis Albert (90+2) koji je s 17 godina i 131 dan postao najmlađi strijelac u povijesti američke vrste

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Prijateljska utakmica između nogometnih reprezentacija SAD i Čilea koja je odigrana u St. Louiseu završila je tučnjavom i naguravanjem igrača. Sukob je izbio duboko u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena u trenucima dok su domaćini vodili s 4-2.

Soccer: International Mens Friendly-Chile at United States
Foto: Jeff Curry

Nakon što je američki vratar Brian Schwake uhvatio loptu u svom kaznenom prostoru, čileanski krilni napadač Leandro Hernández prišao mu je i namjerno ga lagano udario dok je ležao na travi. Američki branič Chris Richards odmah je dotrčao u zaštitu svog vratara i fizički se sukobio s Hernandezom. Ubrzo su u gužvu uletjeli i ostali igrači na terenu, a priključili su im se i igrači s klupe kao i članovi stručnih stožera.

- Udarili su našeg vratara na tlu. Na domaćem ste terenu. To neće proći. Čuvamo jedni druge. Imamo 26 igrača spremnih biti tamo u bilo kojem trenutku. Vidjeli ste reakciju klupe, reakciju svih na terenu. Kad radite takve stvari, bit će posljedica - rekao je Sebastian Berhalter.

Soccer: International Mens Friendly-Chile at United States
Foto: Jeff Curry

Američki izbornik Mauricio Pochettino utrčao je na travnjak kako bi razdvajao igrače i smirio situaciju. Strasti su se smirile tek nakon nekoliko minuta, a sudac je glavnim akceleratorima incidenta, Chrisu Richardsu i Leandru Hernandezu, pokazao žute kartone.

- Kada sam bio mlađi volio sam gužvu i tučnjave, sada sam ipak mirniji," kazao je Pochettino sa smiješkom za američke medije. Bila je to luda situacija. Najvažnije je bilo smiriti se - dodao je.

Golove za SAD postigli su Berhalter (37), Julian Hall (51), Chris Richards (72), te Mathis Albert (90+2) koji je s 17 godina i 131 dan postao najmlađi strijelac u povijesti američke vrste. Do sada je rekord držao Christian Pulisic koji je prvi gol za SAD zabio s 17 godina i 253 dana. Zanimljivo, Pulišić je tada igrao za Borussiu Dortmund, čiji dres danas nosi novi rekorder Albert. Na suprotnoj strani strijelci su bili Diego Ulloa (45+1) i Maximillaino Gutierrez (49).

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