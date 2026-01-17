Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAOTIČNO U MADRIDU

VIDEO Salve zvižduka za igrače Reala! 'Kraljevi' se mučili pa ipak pobijedili slabašni Levante

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Salve zvižduka za igrače Reala! 'Kraljevi' se mučili pa ipak pobijedili slabašni Levante
4
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Vinicius, Bellingham i Valverde bili su na udaru od strane navijača, a dio njih je i bijelim zastavicama sugerirao predsjedniku Perezu da odstupi s pozicije prvog čovjeka u klubu

Admiral

Real Madrid oporavio se od šokantnog ispadanja iz Kupa kralja od drugoligaša i na domaćem terenu pobijedio Levante 2-0 u sklopu 20. kola La Lige. Ipak, navijači nisu zaboravili događanja u "kraljevskom klubu" posljednjih tjedana i na utakmici su jasno pokazali što misle o prezentacijama momčadi. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Već dok su igrači izašli na zagrijavanje navijači "los blancosa" su ih gromoglasno izviždali. Kad je Vinicius Junior čuo zvižduke nakon što je spiker pročitao njegovo ime, skoro se rasplakao, a tješili su ga suigrači i stručni stožer Reala. 

Zvižduke s početka utakmice pogledajte OVDJE

LaLiga - Real Madrid v Levante
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Vinicius, Bellingham i Perez na udaru

Na samom početku utakmice zvižduci su bili zaglušujući, a pri svakom dodiru lopte Brazilca stadionom se orilo "boo". Osim Viniciusu, navijači su najviše zviždali Judeu Bellinghamu i Federicu Valverdeu, trojcu kojeg se "sumnjiči" za otkaz Xabiju Alonsu. 

Zvižduke za Viniciusa pogledajte OVDJE

Ipak, valja napomenuti i da je mnoštvo bijelih zastavica viđeno na stadionu u tijeku utakmice, što znači da navijači zahtijevaju odlazak predsjednika Florentina Pereza. Kamera ga je uhvatila kako se smije dok je Real patio na travnjaku pri rezultatu 0-0, a stadionom su se prelomili zvižduci i povici "Florentino, odstupi". 

U prvom poluvremenu "kraljevi" nisu stvorili nijednu ozbiljnu priliku i na predah ih je publika ispratila novom salvom zvižduka. Ipak, ulasci Arde Gulera i Franca Mastantuona podigli su razinu igre Reala u drugom dijelu, a na koncu su domaći slavili golovima Mbappea s bijele točke u 58. minuti i Asencija nakon kornera sedam minuta kasnije. 

Golove pogledajte OVDJE

LaLiga - Real Madrid v Levante
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Zanimljivo, unatoč pobjedi, navijači Reala su i na kraju utakmice gromoglasnim zvižducima pozdravili igrače put svlačionice. Real se primakao Barceloni na bod zaostatka, ali s utakmicom više, a u idućem kolu ide u goste trećeplasiranom Villarrealu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Vrcić odlazi na Maltu, a Barca prodaje dragulja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vrcić odlazi na Maltu, a Barca prodaje dragulja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026