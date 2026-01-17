VIDEO Salve zvižduka za igrače Reala! 'Kraljevi' se mučili pa ipak pobijedili slabašni Levante

Real Madrid oporavio se od šokantnog ispadanja iz Kupa kralja od drugoligaša i na domaćem terenu pobijedio Levante 2-0 u sklopu 20. kola La Lige. Ipak, navijači nisu zaboravili događanja u "kraljevskom klubu" posljednjih tjedana i na utakmici su jasno pokazali što misle o prezentacijama momčadi.

Već dok su igrači izašli na zagrijavanje navijači "los blancosa" su ih gromoglasno izviždali. Kad je Vinicius Junior čuo zvižduke nakon što je spiker pročitao njegovo ime, skoro se rasplakao, a tješili su ga suigrači i stručni stožer Reala.

Vinicius, Bellingham i Perez na udaru

Na samom početku utakmice zvižduci su bili zaglušujući, a pri svakom dodiru lopte Brazilca stadionom se orilo "boo". Osim Viniciusu, navijači su najviše zviždali Judeu Bellinghamu i Federicu Valverdeu, trojcu kojeg se "sumnjiči" za otkaz Xabiju Alonsu.

Ipak, valja napomenuti i da je mnoštvo bijelih zastavica viđeno na stadionu u tijeku utakmice, što znači da navijači zahtijevaju odlazak predsjednika Florentina Pereza. Kamera ga je uhvatila kako se smije dok je Real patio na travnjaku pri rezultatu 0-0, a stadionom su se prelomili zvižduci i povici "Florentino, odstupi".

U prvom poluvremenu "kraljevi" nisu stvorili nijednu ozbiljnu priliku i na predah ih je publika ispratila novom salvom zvižduka. Ipak, ulasci Arde Gulera i Franca Mastantuona podigli su razinu igre Reala u drugom dijelu, a na koncu su domaći slavili golovima Mbappea s bijele točke u 58. minuti i Asencija nakon kornera sedam minuta kasnije.

Zanimljivo, unatoč pobjedi, navijači Reala su i na kraju utakmice gromoglasnim zvižducima pozdravili igrače put svlačionice. Real se primakao Barceloni na bod zaostatka, ali s utakmicom više, a u idućem kolu ide u goste trećeplasiranom Villarrealu.