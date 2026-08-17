Sara Kolak uzela zlato za Hrvatsku, a dirljiv zagrljaj sa srpskom rivalkom Adrianom Vilagoš postao je viralan na društvenim mrežama
ZLATNA SARA
VIDEO Sara Kolak slavila zlato, a onda joj je prišla Srpkinja. Pogledajte njihovu reakciju
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Sjajna Sara Kolak u nedjelju je osvojila zlato za Hrvatsku na Europskom atletskom prvenstvu. Bilo je to drugo odličje za Hrvatsku na EP-u nakon što je Marino Blou
Među prvima koji su čestitali Sari na velikom uspjehu bila je srpska atletičarka Adriana Vilagoš, koja je također ostvarila uspješan rezultat na EP-u trećim mjestom (60,93 metara).
Društvenim mrežama proširila se snimka Sarine proslave i zagrljaja sa srpskom atletičarkom. Obje su bile ogrnute zastavama svojih zemalja pa su se zagrlile i međusobno si čestitale na uspjehu. Trenutak možete pogledati klikom OVDJE.
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