VIDEO Sedam komentatora, ista emocija. Messi zabio 64. gol iz slobodnjaka, a ovo su reakcije

Postoje trenuci u nogometu koji prkose logici i ulaze u sferu čiste umjetnosti. Jedan takav dogodio se na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, gdje je Lionel Messi još jednom podsjetio svijet zašto nosi titulu jednog od najvećih svih vremena. Njegovim zaštitnim znakom, savršeno izvedenim slobodnim udarcem, Inter Miami je u dramatičnoj utakmici Svjetskog klupskog prvenstva svladao europskog velikana Porto 2-1, ispisavši tako povijest američkog nogometa. Bio je to gol koji je obišao planet, ne samo zbog ljepote, već i zbog težine trenutka i statističke važnosti koja ga stavlja u vječnost.

Foto: Kai Pfaffenbach

Preokret za pamćenje i povijesni trijumf

Utakmica za Inter Miami nije počela obećavajuće. Porto je poveo već u osmoj minuti golom Samua Aghehowe iz penala nakon intervencije VAR-a. Europska momčad kontrolirala je ritam, a američki prvak, unatoč Messijevim bljeskovima i pokušajima kreacije, teško je pronalazio put do mreže. Sve se promijenilo u drugom poluvremenu. Već u 47. minuti, venezuelanski veznjak Telasco Segovia izjednačio je rezultat nakon odličnog prodora i asistencije s desne strane, unijevši novu energiju u redove Miamija.

A onda, u 54. minuti, dogodio se trenutak odluke. Nakon prekršaja na samom rubu kaznenog prostora, loptu je, naravno, uzeo Messi. Dok je namještao loptu, cijeli stadion je utihnuo u iščekivanju. Argentinac je preciznim, kirurškim udarcem prebacio živi zid i poslao loptu u gornji lijevi kut. Golman Porta Claudio Ramos bio je nemoćan pred savršenstvom putanje. Bio je to gol za vodstvo, pobjedu i prvu pobjedu jedne MLS momčadi na ovom formatu turnira.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije sedam komentatora

Svijet se klanja genijalnosti

Reakcije nogometnog svijeta bile su trenutačne i jednoglasne: svjedočili smo još jednom potezu genija. Stručni komentatori na prijenosu utakmice, koji je bio dostupan putem platforme DAZN, nisu štedjeli riječi hvale.

- On je jednostavno fenomenalan. Pomislite na njegove godine i pitate se može li još uvijek to raditi? Apsolutno da može - ushićeno je komentirao bivši vratar Shay Given.

- Ovo je za njega skoro kao penal. On je genij. Zovete ga maestro, čarobnjak... ponestaje riječi.

Njegov kolega, bivši portugalski branič José Fonte, bio je jednako impresioniran.

- Bez napora. Vidite da Lionel Messi razumije svaki trenutak igre. Dodirnut od Boga, zar ne? Nevjerojatno. Kakav igrač.

Foto: Kai Pfaffenbach

- Goool! Molim vas?! Kao da vrijeme ne prolazi, kao da ga vraća unatrag 10 godina ovom golčinom - rekao je španjolski komenator.

Navijači su preplavili društvene mreže snimkama gola i porukama divljenja, a mnogi su u šali (ili možda ne) zazivali da mu se odmah uruči još jedna Zlatna lopta. Trener Inter Miamija, Javier Mascherano, nakon utakmice je istaknuo važnost pobjede:

- Danas smo pokazali svijetu i samima sebi da se možemo natjecati protiv bilo koje momčadi."

Anatomija majstorstva u brojkama

Messijev gol nije bio samo estetski savršen, već i statistički monumentalan. Bio mu je to 68. gol iz slobodnog udarca u karijeri za klub i reprezentaciju, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju među najboljim izvođačima u povijesti. Ovim je golom pobjegao dugogodišnjem rivalu Cristianu Ronaldu, koji je u karijeri zabio 64 gola iz slobodnjaka.

Ispred Messija na vječnoj ljestvici sada su samo dvojica istinskih legendi: neponovljivi brazilski kralj Pelé sa 70 golova te apsolutni vladar slobodnih udaraca, Juninho Pernambucano, sa 77 golova. Messijeva dosljednost je zapanjujuća; u posljednjih pet sezona u najjačim europskim ligama zabio je 20 golova iz slobodnih udaraca, devet više od prvog pratitelja.

Foto: DALE ZANINE

U dobi od gotovo 38 godina, kada mnogi igrači već odavno završe karijeru, Messi ne samo da igra, već i dalje odlučuje najveće utakmice. Njegov gol protiv Porta nije bio samo pobjednički, bio je to pokazatelj vječne klase, trenutak koji je potvrdio da, dok god je on na terenu, nogometna čarolija je uvijek moguća.