VIDEO Šefica olimpizma plakala nakon što je izbacila Ukrajinca zbog kacige. On najavio žalbu

Skandal oko ukrajinskog olimpijca skeletonaša Vladislava Heraskeviča se nastavlja. Ukrajinski skeletonaš je u centru pažnje zbog kacige na kojoj su njegovi poginuli sportaši sunarodnjaci, a tu istu kacigu mu je Međunarodni olimpijski odbor zabranio te je diskvalificiran. Heraskevič se žalio Sportskom arbitražnom sudu na zabranu natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama zbog kacige s prikazom mrtvih ukrajinskih sportaša, priopćio je CAS u četvrtak.

Ukrajinac zahtjeva povratak na stazu ili nadziranu utrku.

"Gospodin Heraskevič tvrdi da je isključenje nerazmjerno, da nije utemeljeno ni na kakvom tehničkom ili sigurnosnom prekršaju te da mu nanosi nepopravljivu sportsku štetu", navodi se u priopćenju Sportskog arbitražnog suda.

Ukrajinac zahtjeva da se vrati sustavu natjecanja na ZOI u Milanu i Cortini ili da nastupi pod nadzorom Sportskog arbitražnog suda. Natjecanje u skeletonu počelo je u četvrtak, a Ukrajincu je nekoliko minuta prije početka oduzeta akreditacija zbog sporne kacige.

Predsjednica Kristy Conventry kroz suze je komentirala cijeli slučaj ukrajinskog sportaša. Tražila je od Disciplinske komisije da "ponovno razmotri oduzimanje" akreditacije sportašu.

- Ovo je bilo vrlo emocionalno jutro, htjela sam ga vidjeti kako se natječe. Razgovarala sam s njim kao s profesionalnim sportašem. Važno nam je da se sportaši sami izraze, ali istovremeno, da su sigurni. Stvarno se nadam da on to razumije - izjavila je Coventry.

