VIDEO Šego majstorski prebacio živi zid i donio Hajduku vodstvo protiv Pafosa. Pogledajte gol

Michele Šego fantastičnim je udarcem iz slobodnjaka donio Hajduku vodstvo u 56. minuti protiv Pafosa u drugom pretkolu Konferencijske lige. Sve je počelo minutu ranije, kada je Dalisson odlično zadržao loptu i proslijedio je prema Brajkoviću, koji je u punom sprintu krenuo prema protivničkom kaznenom prostoru.

Sjajnim driblingom provukao je loptu između dvojice igrača, a Jaja ga je morao zaustaviti prekršajem prije ulaska u šesnaesterac. Bila je to idealna pozicija za ljevaka koji bi s 18 metara mogao gađati preko živog zida, no Hajduk se odlučio za drugo rješenje.

Iako su uz loptu stajali i ljevaci Hrgović i Melnjak, odgovornost je preuzeo Šego. Nakon kratkog zaleta fantastično je prebacio živi zid, a lopta se od okvira gola odbila u mrežu. Bio je to sjajan pogodak, njegov prvi u novoj sezoni.