VIDEO Sekulić poslao golmana 'po ćevape' pa zakucao za 1-1!

Foto: Screenshot/RTL

Što se tiče Francuske, ona je zabila nakon akcije iz prekida. Lopta je prošla pored Piplice i ušla u gol

Hrvatska futsalska reprezentacija nije dobro krenula u borbu za broncu na Europskom prvenstvu i primila je gol već nakon nekoliko minuta utakmice. Međutim, nakon toga je pritisnula Francuze i stigla do zasluženog izjednačenja u 13. minuti dvoboja. 

Lopta je stigla do Sekulića koji se našao pred golom Francuza, "lažnjakom" je poslao golmana Francuske po "ćevape", a potom lijevom nogom zabio pod prečku za 1-1. 

Gol pogledajte OVDJE

Što se tiče Francuske, ona je zabila nakon akcije iz prekida. Lopta je prošla pored Piplice i ušla u gol. 

Gol Francuske pogledajte OVDJE

