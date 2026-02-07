Što se tiče Francuske, ona je zabila nakon akcije iz prekida. Lopta je prošla pored Piplice i ušla u gol
VIDEO Sekulić poslao golmana 'po ćevape' pa zakucao za 1-1!
Hrvatska futsalska reprezentacija nije dobro krenula u borbu za broncu na Europskom prvenstvu i primila je gol već nakon nekoliko minuta utakmice. Međutim, nakon toga je pritisnula Francuze i stigla do zasluženog izjednačenja u 13. minuti dvoboja.
Lopta je stigla do Sekulića koji se našao pred golom Francuza, "lažnjakom" je poslao golmana Francuske po "ćevape", a potom lijevom nogom zabio pod prečku za 1-1.
Što se tiče Francuske, ona je zabila nakon akcije iz prekida. Lopta je prošla pored Piplice i ušla u gol.
