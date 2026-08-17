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HRVATSKI GOLMAN

VIDEO Šemper je spasio Pisu i obranio ključni penal za prolaz!

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Šemper je spasio Pisu i obranio ključni penal za prolaz!
Foto: Alessio Tarpini/EPA
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Šemper je postao junak Pise! Obranio je penal, skinuo nekoliko zicera i odveo svoj klub dalje u Kupu nakon dramatičnog raspucavanja protiv Empolija

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Hrvatski golman Adrian Šemper imao je važnu ulogu u prolasku Pise u drugo kolo talijanskog Kupa. U dvoboju protiv Empolija nije bilo pobjednika nakon 90 minuta, susret je završio 1-1, a pitanje putnika dalje riješeno je udarcima s bijele točke. Tamo je hrvatski vratar odmah pokazao koliko će biti važan kotačić ove sezone i u pokušaju povratka u Serie A.

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Empoli je prvi krenuo izvoditi jedanaesterce, a Šemper je pročitao namjeru Luce Magnina i zaustavio njegov udarac. Pisa je potom bila maksimalno precizna i pogodila sva četiri svoja pokušaja, dok je posljednji Empolijev izvođač Edoardo Saporiti poslao loptu preko grede. Slavili su domaći 4-3 i izborili nastavak natjecanja.

Pisa je do vodstva stigla neposredno prije odlaska na odmor. U 44. minuti Mehdi Léris pronašao je Tommasa Marrasa, koji je završnicu odradio lijevom nogom i pogodio za 1:0. Gosti se nisu predali i izjednačili su u nastavku. Nakon izvedenog kornera lopta je stigla do Edoarda Saporitija, a on je u 61. minuti pronašao put do mreže iz kaznenog prostora. U ovoj fazi kupa remi nakon 90 minuta znači izravan odlazak u raspucavanje, pa se produžeci nisu igrali.

Šemper je, međutim, već ranije imao nekoliko vrlo dobrih intervencija. U prvom dijelu utakmice dvaput je zaustavio Salvatorea Monaca. Prvo je u 32. minuti obranio njegov pokušaj koji je išao prema donjem kutu, a samo četiri minute kasnije ponovno je reagirao na udarac iz neposredne blizine. U raspucavanju je ponovno bio na visini zadatka i upravo je njegov obranjeni penal otvorio Pisi put prema pobjedi. Za talijanski klub zabili su Marras, Henrik Meister, Emanuele Rao i Felipe Loyola, dok su kod Empolija precizni bili Stiven Shpendi, Bohdan Popov i Simone Romagnoli.

Nakon što je Saporiti promašio posljednji jedanaesterac, moglo je početi slavlje Pise. Šemper je tako, uz nekoliko obrana tijekom utakmice, postao jedan od ključnih ljudi u pobjedi u toskanskom derbiju.

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