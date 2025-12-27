Obavijesti

Sport

Komentari 0
SKOČILI NA LJESTVICI

VIDEO Šemper obranama spasio Pisu težeg poraza od Juventusa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Šemper obranama spasio Pisu težeg poraza od Juventusa
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Juventus je s 32 boda privremeno došao na treće mjesto, a bodovno se izjednačio s Milanom koji u nedjelju igra protiv Verone

Nogometaši Juventusa pobijedili su domaću Pisu s 2-0 u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 17. kola talijanske Serie A.

Momčad Luciana Spalettija do pobjede je došla u posljednjih 20 minuta dvoboja. Za vodstvo torinske momčadi u 73. minuti autogol je postigao Arturo Calabresi, a konačnih 2-0 postavio je 20-godišnji turski napadač Kenan Yildiz.

Prvi gol Juventusa pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.

TALIJANSKI TRENER Capello: Milan je u krizi, a pao je i Modrić. Evo koji je razlog...
Capello: Milan je u krizi, a pao je i Modrić. Evo koji je razlog...

Iako je primio dva pogotka, hrvatski vratar Adrian Šemper bio je najbolji igrač Pise.

Juventus je s 32 boda privremeno došao na treće mjesto, a bodovno se izjednačio s Milanom. No, Milan ima dvije utakmice manje, baš kao i vodeći Inter, koji ima 33 boda, te Napoli koji je na četvrtom mjestu s 31 bodom. Pisa je na predzadnjem, 19. mjestu s 11 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike
FILMSKA PRIČA

FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike

Federico Valverde i Mina Bonino upoznali su se preko društvenih mreža, a Mina je zbog Realovog veznjaka na prvi spoj došla avionom iz Španjolske u Argentinu. Pet je godina starija od njega, vjenčali su se 2022., a imaju i dva sina
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka
Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'
SMAIL PREVLJAK

Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'

Smail Prevljak (30) ljetos je došao u Istru i postao nositelj momčadi, a tijekom bogate karijere igrao je i u Salzburgu gdje mu je suigrač bio Erling Haaland. 'Odmah se vidjelo da će postati svjetska zvijezda, bio je baš pojava', priča nam Prevljak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025