VIDEO Šemper obranama spasio Pisu težeg poraza od Juventusa

Nogometaši Juventusa pobijedili su domaću Pisu s 2-0 u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 17. kola talijanske Serie A.

Momčad Luciana Spalettija do pobjede je došla u posljednjih 20 minuta dvoboja. Za vodstvo torinske momčadi u 73. minuti autogol je postigao Arturo Calabresi, a konačnih 2-0 postavio je 20-godišnji turski napadač Kenan Yildiz.

Prvi gol Juventusa pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.

Iako je primio dva pogotka, hrvatski vratar Adrian Šemper bio je najbolji igrač Pise.

Juventus je s 32 boda privremeno došao na treće mjesto, a bodovno se izjednačio s Milanom. No, Milan ima dvije utakmice manje, baš kao i vodeći Inter, koji ima 33 boda, te Napoli koji je na četvrtom mjestu s 31 bodom. Pisa je na predzadnjem, 19. mjestu s 11 bodova.