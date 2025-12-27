Juventus je s 32 boda privremeno došao na treće mjesto, a bodovno se izjednačio s Milanom koji u nedjelju igra protiv Verone
VIDEO Šemper obranama spasio Pisu težeg poraza od Juventusa
Nogometaši Juventusa pobijedili su domaću Pisu s 2-0 u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 17. kola talijanske Serie A.
Momčad Luciana Spalettija do pobjede je došla u posljednjih 20 minuta dvoboja. Za vodstvo torinske momčadi u 73. minuti autogol je postigao Arturo Calabresi, a konačnih 2-0 postavio je 20-godišnji turski napadač Kenan Yildiz.
Prvi gol Juventusa pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.
Iako je primio dva pogotka, hrvatski vratar Adrian Šemper bio je najbolji igrač Pise.
Juventus je s 32 boda privremeno došao na treće mjesto, a bodovno se izjednačio s Milanom. No, Milan ima dvije utakmice manje, baš kao i vodeći Inter, koji ima 33 boda, te Napoli koji je na četvrtom mjestu s 31 bodom. Pisa je na predzadnjem, 19. mjestu s 11 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+