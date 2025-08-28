Obavijesti

RAZIGRANI GRUZIJCI

VIDEO Senzacija na Europskom prvenstvu: Gruzijci pobijedili Španjolce s čak 14 razlike!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Koliko je ovo veliko iznenađenje govore i koeficijenti koje su kladionice postavile uoči susreta. Naime, na pobjedu Gruzije tečaj je bio 5, a na slavlje Španjolaca 1,2

Košarkaška reprezentacija Gruzije priredila je prvu senzaciju na EuroBasketu i pobijedila Španjolsku 83-69. Gruzijce je do pobjede vodilo nekoliko raspoloženih igrača, a čak petorica zabila su dvoznamenkasti broj poena. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uređenje dvorane Jazine 00:47
Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Gruzijci su odlično otvorili susret i poveli 19-9 nakon prvih sedam minuta igre, ali Španjolci su do poluvremena uspjeli smanjiti na svega tri poena razlike. 

Ipak, nastavila se odlična igra Gruzije i u drugom dijelu i na kraju slavi pobjedu s čak 14 razlike. 

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Georgia v Spain
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Najbolji je u redovima pobjedničke momčadi bio Mamukelašvili s 19 poena, uz sedam skokova i šest asistencija, dok je Bitadze zabio 15. Kod Španjolske je Hernangomez ubacio 13, uz osam skokova, ali samo su još dvojica igrača zabila 10+ poena. 

Završnicu utakmice pogledajte OVDJE

Koliko je ovo veliko iznenađenje govore i koeficijenti koje su kladionice postavile uoči susreta. Naime, na pobjedu Gruzije tečaj je bio 5, a na slavlje Španjolaca 1,2. 

Idući dvoboj Gruzija igra protiv Italije, a Španjolska protiv Bosne i Hercegovine. 

