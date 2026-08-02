VIDEO Senzacionalni Stjepan Lukšić preplivao je 100 km oko Brača! 'Umoran, ali puna srca'

Deset dana, stotinu kilometara i bezbroj trenutaka koji će se još dugo pamtiti. Stjepan Lukšić (43) ostvario je ono što se još prije nekoliko mjeseci činilo gotovo nezamislivim, preplivao je puni krug oko otoka Brača i završio ultramaraton "Brač 100K". Nakon više od 40 sati u moru, Stjepan je u nedjelju doplivao u Supetar, gdje je sve i počelo. Obitelj, prijatelji i brojni Bračani koji su tijekom posljednjih dana pratili ovaj pothvat, dočekali su ga velikim pljeskom.

- Prvi put nakon dugo vremena mogu mirno reći da je vrijeme za predah. Tijelo je umorno, ali srce je puno. Kad sam krenuo na ovaj put, mislio sam da idem provjeriti gdje su moje granice. Na kraju sam shvatio da najveća snaga nije u kilometrima koje isplivaš, nego u ljudima koji vjeruju u tebe i plivaju uz tebe na svoj način. Ovo iskustvo me promijenilo. Naučilo me poniznosti, zahvalnosti i pokazalo koliko dobra može nastati kada se ljudi okupe oko jednog cilja. To je najveća pobjeda koju nosim kući - rekao je Stjepan nakon dolaska u Supetar.

POGLEDAJTE VIDEO DOČEKA:

Ova humanitarna akcija posvećena je udruzi More snage Brač koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima diljem otoka. Cilj prikupljanja sredstava je financiranje psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima kako bi stručna pomoć bila dostupna svima kojima je potrebna. Donacije se i dalje mogu uplatiti, a organizatori pozivaju građane da podrže akciju i nakon završetka plivanja.

Uplatiti je moguće do 12. kolovoza, na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.