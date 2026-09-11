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FNC 33

VIDEO Sep je na sučeljavanje došao sa šalom BBB-a: Ti ljudi su mi inspiracija da budem bolji

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Sep je na sučeljavanje došao sa šalom BBB-a: Ti ljudi su mi inspiracija da budem bolji
Zagreb: Konferencija za medije borilačke organizacije FNC, povodom spektakla u Areni Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Sep i Bilić su odradili papreno sučeljavanje uoči meča! Šalovi, prozivke i teške riječi podigli su tenzije prije FNC-a 33 koji će se održati u zagrebačkoj Areni

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Hrvoje Sep i Ante Bilić u subotu će u zagrebačkoj Areni odraditi boksački meč s malim MMA rukavicama, a njihov okršaj već je prije ulaska u ring dobio dodatnu pozornost zbog ranijih prozivki dvojice boraca. Borba je ugovorena u kategoriji do 79,4 kilograma i jedna je od 11 koje su na programu FNC-a 33. Priredba počinje u 19 sati.

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Na službenom sučeljavanju Sep je odgovorio na ranije izjave Bilića, koji je na medijskoj konferenciji govorio o sukobu navijačkih skupina na splitskim Pujankama 2025. godine. Bilić je pritom spominjao Bad Blue Boyse i Torcidu te poručio da ga eventualna reakcija zagrebačke publike neće zabrinuti.

Sep se na pozornici pojavio sa šalom Bad Blue Boysa oko vrata, a potom se osvrnuo na Bilićevu raniju izjavu da se pripadnici BBB-a "boje" i "bježe kao zečevi".

- Ante je napravio jednu grešku, rekao je da BBB bježe kao zečevi. Kad je bio potres, bili su prvi tu. Kad je bila poplava, rame uz rame s Torcidom su punili vreće s pijeskom. Kad je bio Domovinski rat, isto tako. To su ljudi koji su inspiracija i koji su meni osobno inspiracija da se borim još jače, rekao je Sep.

Bilić je prethodno iznio i prognozu vezanu uz sam meč, poručivši da Sep prema njegovu mišljenju nema posebnu prednost. U jednoj od svojih ranijih izjava povukao je paralelu između budućeg okršaja i fizičkog sukoba navijača na Pujankama. Verbalna prepucavanja time su dobila nastavak uoči samog borilačkog dijela priredbe, a dvojac će nesuglasice riješiti u ringu.

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