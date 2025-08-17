VIDEO Sergej Jakirović u sudačkoj nadoknadi stigao do prve pobjede na klupi Hulla!

Sergej Jakirović stigao je do prve pobjede na klupi Hull Cityja. Engleski drugoligaš pobijedio je Oxford United 3-2 u sjajnoj utakmici 2. kola Championshipa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Jedna otkazana utakmica pa pobjeda koja je isplatila sve: I otpremninu Jakiroviću i Bjelicu! | Video: 24sata/Video

Već u drugoj minuti zabio je domaćin preko Gelhardta, ali sedam minuta kasnije pogađa Lankshear za 1-1. Vodstvo Hullu vraća Crooks u 20. minuti, ali opet na samo šest minuta, za 2-2 je zabio Brannagan. Drugo poluvrijeme bilo je znatno mirnije, a onda je u 93. minuti Jakirovićevoj momčadi pobjedu donio McBurnie.

Golove pogledajte OVDJE

Hull City ima četiri osvojena boda nakon prva dva kola, dok je Oxford bez bodova.

Podsjetimo, bivši trener Dinama i Rijeke (između ostalog) preuzeo je Hull ovog ljeta, a osim dvije utakmice u Championshipu vodio je momčad i u liga kupu, gdje je ispao od Wrexhama na penale.