VIDEO Sergio Ramos objavio šaljivi video s Lukom Modrićem i razgalio fanove: 'Nekoć davno'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Instagram

Ramos i Modrić zajedno su osvojili dvije titule u La Ligi te čak četiri trofeja Lige prvaka, a španjolski stoper prvi je napustio klub u ljeto 2021. Za Real je odigrao 671 utakmicu i zabio 101 gol, uz 40 asistencija

Sergio Ramos (39) i Luka Modrić (40) dijelili su svlačionicu u Real Madridu od 2012. do 2021. i zajedno ispisali povijest "kraljevskog kluba". Poznato je da su se odlično slagali i van terena, a Ramos je na društvenim mrežama podijelio smiješnu snimku s Hrvatom.

Na snimci koja je nastala u Realovim klupskim prostorijama Modrić je vadio bananu iz vrećice, nesvjestan da ga Ramos snima. Španjolac je uz snimku dodao kratki opis:

"Nekoć davno s Lukicom". 

Ramos i Modrić zajedno su osvojili dvije titule u La Ligi te čak četiri trofeja Lige prvaka, a španjolski stoper prvi je napustio klub u ljeto 2021. Za Real je odigrao 671 utakmicu i zabio 101 gol, uz 40 asistencija. Trenutačno je igrač Monterreya, s kojim mu istječe ugovor 31. prosinca.

