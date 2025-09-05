VIDEO Sigur majstorski zabio za Kanadu u iznenađujućoj pobjedi

Niko Sigur (21) možda u Hajduku ne igra koliko bi želio, mnogi su ga vidjeli na izlaznim vratima i pretpostavljali da će otići iz kluba ovo ljeto, ali nije. No i dalje je važan kotačić kanadske reprezentacije, a u prijateljskoj utakmici protiv Rumunjske u Bukureštu zabio je i gol u neočekivano visokoj pobjedi 3-0.

Nakon povratne lopte Tanija Oluwaseyija bivši mladi hrvatski reprezentativac krasno je desnom nogom pogodio u donji lijevi kut domaćeg golmana za konačnih 3-0. Bio mu je to deseti nastup za kanadsku vrstu, u koju je otišao prije godinu dana, a drugi gol nakon onoga Hondurasu u grupnoj fazi Gold Cupa u lipnju.

Za Kanadu je u 11. minuti pogodio novi igrač Juventusa Jonathan David, a u 22. je zabio Ali Ahmed, igrač utakmice, koji je asistirao za prvi gol. Kanada će u utorak gostovati kod Walesa u još jednoj prijateljskoj utakmici.