HAJDUKOVAC TRPA

VIDEO Sigur majstorski zabio za Kanadu u iznenađujućoj pobjedi

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sigur majstorski zabio za Kanadu u iznenađujućoj pobjedi
Foto: screenshot/X

Niko Sigur ostaje u Hajduku unatoč špekulacijama, ali blista u kanadskoj reprezentaciji! Zabio gol u pobjedi 3-0 protiv Rumunjske

Niko Sigur (21) možda u Hajduku ne igra koliko bi želio, mnogi su ga vidjeli na izlaznim vratima i pretpostavljali da će otići iz kluba ovo ljeto, ali nije. No i dalje je važan kotačić kanadske reprezentacije, a u prijateljskoj utakmici protiv Rumunjske u Bukureštu zabio je i gol u neočekivano visokoj pobjedi 3-0.

Nakon povratne lopte Tanija Oluwaseyija bivši mladi hrvatski reprezentativac krasno je desnom nogom pogodio u donji lijevi kut domaćeg golmana za konačnih 3-0. Bio mu je to deseti nastup za kanadsku vrstu, u koju je otišao prije godinu dana, a drugi gol nakon onoga Hondurasu u grupnoj fazi Gold Cupa u lipnju.

Za Kanadu je u 11. minuti pogodio novi igrač Juventusa Jonathan David, a u 22. je zabio Ali Ahmed, igrač utakmice, koji je asistirao za prvi gol. Kanada će u utorak gostovati kod Walesa u još jednoj prijateljskoj utakmici.

