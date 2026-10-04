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OPUŠTENI IZBORNIK

VIDEO Sigurdsson je zasvirao u konobi pa zapjevao Thompsona

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Sigurdsson je zasvirao u konobi pa zapjevao Thompsona
Foto: HRT - Radio Zadar/Facebook
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Sigurdsson u Zadru opet uzeo gitaru i zapjevao s društvom, a s rukometašima će uskoro krenuti u nove velike izazove

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Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson (53) bio je ovaj vikend na privatnoj proslavi u jednoj konobi na zadarskom Poluotoku gdje je uzeo gitaru i u društvu djevojke Ase Inge Thorsteinsdottir i prijatelja zasvirao Princeov hit "Purple rain", baš kao na dočeku na Narodnom trgu nakon što je s rukometašima osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2025. i broncu na Euru 2026.

Raspjevanom društvu pridružio se i bend koji je u jednom trenutku zasvirao neslužbenu himnu rukometaša, pjesmu Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža "Ako ne znaš šta je bilo". Sigurdsson je, kako se čini, prilično dobro pohvatao stihove, a kako je to izgledalo možete pogledati u videu Radija Zadar.

Dagur živi u starijem stanu u središtu Zadra, u zgradi u kojoj je nekad boravio i slavni redatelj Alfred Hitchcock. Ljubav za glazbom prenio mu je brat, koji je glazbenik, ponekad sviraju skupa, a voli se opuštati i loveći ribu. Na prošlom je dočeku Zadranima obećao da će idući put zasvirati "We are the champions", bilo bi dobro da ima i zašto.

Prije novoga Svjetskog prvenstva u Njemačkoj, koje se igra od 13. do 31. srpnja, rukometaši će početkom studenog igrati kvalifikacije za iduće Europsko prvenstvo protiv Litve, i to na splitskim Gripama, te gostovati kod Finske.

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