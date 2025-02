VIDEO Sigurdsson u zadnjem time outu: 'Pusti suce. Zaj*** ih, zaj*** ih sve. Igraj do kraja'

Hrvatska rukometna reprezentacija učinila je ponosnom cijelu naciju u protekla dva tjedna i osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu. U finalu je Danska bila prejaka, ali u anale će ući posljednji time out izbornika Dagura Sigurdssona.

Pokretanje videa... 01:04 Atmosfera u Oslu | Video: Davor Kovačević/24sata

Islanđanin je pri rezultatu 30-24 za Dance sazvao minutu odmora, okupio dečke i rekao:

- Dečki, idemo završiti ovu utakmicu, nebitno kako završilo. Pustimo suce, zaj*** ih, zaj*** ih sve (Fu** them, fu** them all) - rekao je Sigurdsson i poslao momke da odigraju časno do kraja.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je osvojila četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i prvu medalju na SP-ima nakon bronce u Španjolskoj 2013.

Bez obzira na poraz, Hrvatska je ponosna na vas!!