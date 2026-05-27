Obavijesti

Sport

Komentari 0
FANTASTIČAN POTEZ

VIDEO Sin legende Dinama (16) zabio golčinu. Pogledajte kako

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sin legende Dinama (16) zabio golčinu. Pogledajte kako
Foto: tiktok

Josip Purgar unatoč porazu dobio je veliko priznanje jer je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Vito Horvat iz Futsal Dinama završio kao najbolji strijelac

Admiral

Josip Purgar (16) sin legende Futsal Dinama Domagoja Purgara, još je jednom pokazao zašto ga u futsalskim krugovima već sada smatraju velikim talentom. Mladi igrač Futsal Dinama zabio je spektakularan pogodak u finalu kadetskog prvenstva Hrvatske protiv Uspinjače Gimke, iako je zagrebački rival na kraju slavio 3-2 i osvojio naslov prvaka.

U završnici državnog prvenstva Hrvatske za kadete i juniore, održanoj u Gradskoj sportskoj dvorani u Velikoj Gorici, Uspinjača Gimka potvrdila je sjajnu sezonu. Nakon što je ranije osvojila naslov u pionirskoj konkurenciji, zagrebačka momčad uzela je trofej i među kadetima, a u finalu je svladala Dinamo.

TROSTRUKI NASLOV Uspinjača Gimka ima najbolju futsalsku akademiju u državi!
Uspinjača Gimka ima najbolju futsalsku akademiju u državi!

Ipak, potez utakmice pripao je Purgaru. U šestoj minuti drugog poluvremena ukrao je loptu na protivničkoj polovici, uz aut-liniju, zatim čuvaru "prodao" tunel i u nekoliko dodira režirao potez za pamćenje. Najprije je rolicom namjestio loptu na lijevu nogu, potom ju je podignuo u zrak i efektnim volejem desnicom pogodio mrežu Gimke.

@futsal.dinamo Pogodak Purgara nam je 🔛 repeat! #futsaldinamo #futsal #dinamo #zagreb #fyp ♬ Dracula (JENNIE Remix) - Tame Impala & JENNIE

Bio je to gol kojim je Dinamo vratio utakmicu u egal, ali Uspinjača je u završnici zabila dva gola i odnijela pobjedu. Za Purgara je to bio već 60. pogodak sezone u 45 nastupa, a mladi igrač iza sebe već ima i seniorske minute. Trener Matija Đulvat dao mu je priliku u utakmici protiv Novog Vremena iz Makarske.

Josip Purgar unatoč porazu dobio je veliko priznanje jer je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Vito Horvat iz Futsal Dinama završio kao najbolji strijelac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, gdje god se pojavi. Zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu
STESALA SE TENISKA IKONA

FOTO Neprepoznatljiva Serena! Pogledajte brutalnu preobrazbu

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea
SAD LJUBI TV ZVIJEZDU

FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea

Alisha Lehmann (27), "najseksepilnija nogometašica svijeta", osvaja društvene mreže i terene! Usred kritika i predrasuda, njezina popularnost nadmašuje čak i Rogera Federera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026