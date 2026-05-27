VIDEO Sin legende Dinama (16) zabio golčinu. Pogledajte kako

Josip Purgar (16) sin legende Futsal Dinama Domagoja Purgara, još je jednom pokazao zašto ga u futsalskim krugovima već sada smatraju velikim talentom. Mladi igrač Futsal Dinama zabio je spektakularan pogodak u finalu kadetskog prvenstva Hrvatske protiv Uspinjače Gimke, iako je zagrebački rival na kraju slavio 3-2 i osvojio naslov prvaka.

U završnici državnog prvenstva Hrvatske za kadete i juniore, održanoj u Gradskoj sportskoj dvorani u Velikoj Gorici, Uspinjača Gimka potvrdila je sjajnu sezonu. Nakon što je ranije osvojila naslov u pionirskoj konkurenciji, zagrebačka momčad uzela je trofej i među kadetima, a u finalu je svladala Dinamo.

Ipak, potez utakmice pripao je Purgaru. U šestoj minuti drugog poluvremena ukrao je loptu na protivničkoj polovici, uz aut-liniju, zatim čuvaru "prodao" tunel i u nekoliko dodira režirao potez za pamćenje. Najprije je rolicom namjestio loptu na lijevu nogu, potom ju je podignuo u zrak i efektnim volejem desnicom pogodio mrežu Gimke.

Bio je to gol kojim je Dinamo vratio utakmicu u egal, ali Uspinjača je u završnici zabila dva gola i odnijela pobjedu. Za Purgara je to bio već 60. pogodak sezone u 45 nastupa, a mladi igrač iza sebe već ima i seniorske minute. Trener Matija Đulvat dao mu je priliku u utakmici protiv Novog Vremena iz Makarske.

Josip Purgar unatoč porazu dobio je veliko priznanje jer je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Vito Horvat iz Futsal Dinama završio kao najbolji strijelac.