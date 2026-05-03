PRVI TALIJAN IKAD

VIDEO Sinner osvojio turnir u Madridu i time ispisao povijest

Piše HINA, Issa Kralj,
Foto: Ana Beltran

Senzacija u Madridu! Jannik Sinner postao prvi Talijan s ATP Masters 1000 titulom, deklasiravši Zvereva 6-1, 6-2. Sinner dominira i obara rekorde, a Zverev ostaje bez nove titule

Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je ATP Masters 1000 turnir u Madridu i postao prvi Talijan u povijesti kojemu je to pošlo za rukom. Sinner je u polufinalu pobijedio Ivaniševićevog štićenika Arthura Filsa, a u finalu je savladao drugog nositelja Alexandra Zvereva (6-1, 6-2). 

Za samo 25 minuta Sinner je dobio prvi set u kojem je gromovito otvorio nadmetanje s njemačkim igračem i u kojem je poveo 5-0. Očekivala se možda bolja igra Zvereva nakon prve dionice, ali vrlo brzo je sve palo u vodu po Nijemca i u drugom setu. Kod 1-1 je Sinner ponovno oduzeo servis suparniku, potom poveo 3-1 i sve do kraja meča nije napravio krivi korak. Najbolje trenutke s meča možete pogledati OVDJE.

Sinner je deveti put u nizu dobio Zvereva, a ukupno je 24-godišnji Talijan poboljšao omjer na 10-4 u međusobnim susretima.

Postao je Sinner prvi tenisač u povijesti koji je osvojio pet Masters 1000 turnira u nizu. Talijan je taj niz počeo u Parizu krajem prošle godine, dok je u 2026. osvajao Indian Wells, Miami i Monte Carlo prije nego li je po prvi puta u karijeri trijumfirao u Madridu. Zanimljivo da je na prethodna ta četiri turnira Masters 1000 serije Sinner uvijek pobjeđivao Zvereva u polufinalnim dvobojima. Ovaj put ga je nadjačao u finalu.

Zverev ostaje na dvije madridske titule, na ovom je turniru 29-godišnji Nijemac slavio 2018. i 2021. godine.

Sinner je osvojio 28. ATP turnir u karijeri, kao i četvrti ove godine. Pobjedom ove nedjelje je barem jednom osvojio sve Masters 1000 turnire u godini osim onoga u Rimu gdje će uskoro igrati. Zverev je ostao na 24 titule u karijeri.

