VIDEO Situacija koja je zbunila sve. Zašto Crnoj Gori nije priznat gol za pobjedu protiv Hrvatske?

Nije moglo dramatičnije i turbulentnije, ali na to smo već naviknuli kada igraju naši reprezentativci u gotovo svim sportovima. Hrvatska je posljednje dvije minute i pol imala igrača više protiv Crne Gore, bezbroj šansi i pogođenih stativa, ali nije uspjela pobijediti i tako otići dalje s prvog mjesta. Ipak, cilj je ostvaren, s bodom smo osigurali drugo mjesto i idemo u četvrtfinale. No, žal ostaje, prvo mjesto donosilo je lakši put do finala.

Pokretanje videa ... Dubrovnik i bazen Gruž za vaterpolski Euro | Video: Šime Fabris/Dubrovački vjesnik

Barakude su u posljednjem kolu grupne faze Europskog prvenstva izgubila od Crne Gore 15-13 nakon peteraca. U regularnom dijelu bilo je 11-11, a Crnogorci su čak i poveli 12-11 20 sekundi prije kraja, ali suci su im poništili gol! Da su ga priznali, Hrvatska bi grupnu fazu završila na trećem mjestu.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Situacija je to koja je zbunila mnoge navijače. Naime, Crnogorci su imali napad, Đuro Radović je pretrpio prekršaj, sam ga izveo tako što je izravno pucao na gol i pogodio mrežu pored nemoćnog Bijača. Stisnuo je šaku i podignuo ju visoko u zrak, slavili su i na crnogorskoj klupi, ali suci Stavridis i Csaltos su poništili gol na veliko oduševljenje hrvatskih navijača i tugu na protivničkoj strani.

Crnogorci su se žalili, ali pravila su jasna. A ona glase ovako: ako je prekršaj izvan zone šest metara, igrač ima pravo izravnog udarca na gol. Ukoliko je prekršaj unutar zone šest metara, igrač mora prvo izvesti faul. Sudac je još prije udarca na gol pokazao da je faul unutar šest metara. Radović je svejedno pucao odmah nakon prekršaja pa je gol opravdano poništen.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Hrvatska je tako i nakon poništenog gola dobila posljednjih 20 sekundi za napad i priliku da uzme sva tri boda, ali opet nismo iskoristili igrača više i na kraju smo izgubili na peterce. U četvrtfinale idemo s drugog mjesta, što baš i nije dobra vijest jer nas u četvrtfinalu vrlo vjerojatno čeka aktualni svjetski i olimpijski viceprvak Grčka. Teže nije moglo. No, sami smo krivi za to, a uostalom, ako želimo opet do europskog zlata, moramo pobijediti najbolje. A vjerujemo da to Barakude mogu uz krcate tribine i veliku podršku svojih navijača.