VIDEO Sjajna utakmica bivšeg dinamovca! Zabio dva komada i klubu donio jesensku titulu

Slovački nogometni velikan Slovan Bratislava proslavio je ključnu pobjedu u domaćem prvenstvu koja mu je osigurala titulu jesenskog prvaka. U uzbudljivoj utakmici punoj preokreta, svladali su Žilinu, a glavnu ulogu odigrao je hrvatski nogometaš Marko Tolić, koji je od 2020. do 2024. bio igrač Dinama.

U dramatičnom susretu na stadionu Tehelné pole, Slovan je pobijedio Žilinu 3-2, a junak pobjede bio je bivši dinamovac, koji je odigrao fantastičnu utakmicu i zabio dva gola. Prvi je put mrežu zatresao već u 5. minuti, a drugi je dodao u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+1'). Pobjednički gol za Slovan zabio je panamski branič César Blackman u 53. minuti, čime je postavio konačni rezultat.

Ova pobjeda ima ogroman značaj za momčad iz Bratislave. Njome su prekinuli neugodan niz od dva uzastopna poraza u prvenstvu i, što je još važnije, osigurali su si naslov "jesenskog prvaka".

S 39 bodova ostali su na vrhu ljestvice, zadržavši bod prednosti ispred najvećeg konkurenta, Dunajske Strede. Pobjeda je tim veća jer je izborena u napetom razdoblju za klub.

Naime, uoči same utakmice, trener Vladimír Weiss iz momčadi je zbog nediscipline odstranio čak četvoricu igrača jer se nisu pojavili na zajedničkom ručku.