Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE GOL

VIDEO Sjajni Baturina! Opet je zabio u talijanskom prvenstvu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sjajni Baturina! Opet je zabio u talijanskom prvenstvu
Foto: Arenasport/Screenshot

Hrvatskom reprezentativcu to je peti gol u 2026. godini. Uhvatio je sjajnu formu u proljetnoj polusezoni i jedan je od najvažnijih aduta u momčadi Cesca Fabregasa

Admiral

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) nastavio je sjajnu formu u dresu talijanskog prvoligaša Coma. 'Vatreni' je svojem klubu donio vodstvo u utakmici 28. kola talijanskog prvenstva protiv Cagliarija golom u 14. minuti. Gol Baturine možete pogledati klikom OVDJE.

Baturinin rani gol usmjerio je utakmicu u korist gostiju, koji su u susret ušli puni samopouzdanja nakon što su prije samo četiri dana odigrali 0-0 s vodećim Interom u prvoj utakmici polufinala talijanskog kupa.

'Vatrenom' je to peti gol u 2026. godini, u kojoj je uhvatio sjajnu formu. Zabio je Bologni 10. siječnja (1-1), a pet dana kasnije je asistirao za jedini gol u porazu od Milana (1-3). Protiv Lazija je imao fantastičnu utakmicu, zabio je i asistirao (3-0), a isti je učinak imao i protiv Torina 24. siječnja.

Odigrao je važnu ulogu u četvrtfinalnoj utakmici Kupa protiv Napolija, zabio je penal u 39. minuti, a Como je izborio polufinale nakon raspucavanja jedanaesteraca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Supruga bivšeg hajdukovca uživa u Dubaiju i mami uzdahe
FOTO: LEONIE JUNE

Supruga bivšeg hajdukovca uživa u Dubaiju i mami uzdahe

Leonie June i Leon Dajaku (igrao za Hajduk) upoznali su se preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, uplovili i u bračne vode. Leon Dajaku sada igra za Ulm, a Leonie uživa u Dubaiju
Dinamov stoper okončat će karijeru sa samo 31 godinom?
ZBOG OZLJEDA

Dinamov stoper okončat će karijeru sa samo 31 godinom?

Dino Perić je dogurao i do hrvatske reprezentacije i odigrao dvije utakmice za "vatrene", a trenutačno prema Transfermarktu vrijedi 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026