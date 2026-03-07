VIDEO Sjajni Baturina! Opet je zabio u talijanskom prvenstvu

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) nastavio je sjajnu formu u dresu talijanskog prvoligaša Coma. 'Vatreni' je svojem klubu donio vodstvo u utakmici 28. kola talijanskog prvenstva protiv Cagliarija golom u 14. minuti. Gol Baturine možete pogledati klikom OVDJE.

Baturinin rani gol usmjerio je utakmicu u korist gostiju, koji su u susret ušli puni samopouzdanja nakon što su prije samo četiri dana odigrali 0-0 s vodećim Interom u prvoj utakmici polufinala talijanskog kupa.

'Vatrenom' je to peti gol u 2026. godini, u kojoj je uhvatio sjajnu formu. Zabio je Bologni 10. siječnja (1-1), a pet dana kasnije je asistirao za jedini gol u porazu od Milana (1-3). Protiv Lazija je imao fantastičnu utakmicu, zabio je i asistirao (3-0), a isti je učinak imao i protiv Torina 24. siječnja.

Odigrao je važnu ulogu u četvrtfinalnoj utakmici Kupa protiv Napolija, zabio je penal u 39. minuti, a Como je izborio polufinale nakon raspucavanja jedanaesteraca.